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Politika

Arınç: Emekliye yüzde 70 zam yapalım

Bülent Arınç, yaptığı açıklamada İntibak Yasa Tasarısı’nda emekliler için yüzde 70 zam yapmayı istediklerini söyledi.

01 Mart 2012 22:24

 

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek için hazırlanan İntibak Yasa Tasarısı ile ilgili Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüşmede, yüzde 70 zam yapılması seçeneğinin desteklendiğini açıkladı. Arınç;  sözlerine Başbakan dahil, tüm bakanların yüzde 70 zam yapılması yönünde görüş belirttiğini de ekledi..
 
Programda yaptığı konuşmada İntibak Yasa Tasarısı’na değinen Başbakan yardımcısı, yapılan görüşmelerde Başbakan dahil tüm bakanların emeklilere yapılacak zammın yüzde 70 düzeyinde olamsını istediklerini belirtti.
 

Arınç şöyle konuştu:

 
"Formüller üretildi ve bakanımız Bakanlar Kurulu'na üç farklı seçenek getirdi. 'Yüzde 50 zam yaparsak, şu kadar kişi yararlanacak ve yararlanacakları miktarlar da şu oranlarda olacak. Yüzde 60 yaparsak şu kadar farklılık olacak, yüzde 70 yaparsak şu kadar farklılık olacak. Bundan 2 milyona yakın emekli istifade edecek' diye.
 
Biz yüzde 50 mi, 60 mı, 70 mi vermeliyiz? Bu adaletsizliği giderebilmek için ne yapmalıyız? İnanın Başbakanımız dahil, tüm bakanlarımız, 'yüzde 70 zam yapalım, daha çok insan istifade etsin ve artış herkesi memnun edecek düzeyde olsun' dedi.”
 
 

'Paramız var'

 
“Her artışa göre vereceğiniz rakamlar çok büyük rakamlar” diyen Arınç, öngörülen zam için kaynak problemiyle ilgili Maliye ve Hazine bakanlarının da “Merak etmeyin veririz, paramız var, en yüksek zammı yapalım' dediğini iletti.

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