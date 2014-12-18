Arınç, 'Ekrem Dumanlı terörist mi' sorusuna ne cevap verdi?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen bazı medya organlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunda tutuklanma talebiyle gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı için “terörist mi” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Arınç, "Kalbimizde mahfuz (saklı) kalsın" sözleriyle görüşlerini açıklamaktan kaçındı.

Hak ve Özgürlükler Partisini (HAK-PAR) ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir gazetecinin "Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı, uzun bir gözaltı süresinin ardından terör örgütü kurmak suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Siz, bu kişilerin terör örgütü üyesi olduğunu, hizmet hareketinin de terör örgütü olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

‘Kalbimizde mahfuz kalsın’

"TBMM iç tüzüğünde bir hüküm var; 'İstişare amaçlı soru sorulamaz' diyor. Bana maddi bilgiler ışığında bir soru sorarsanız cevap veririm, onun dışındaki kanaatlerimiz bizim gönlümüzde ve kalbimizde mahfuz kalsın. Ben bu olayla ilgili olarak sadece bir yargı sürecinin işlediğini söylüyorum.

Bu yargı sürecinin iyi işlediğini, kötü işlediğini, doğru olduğunu, yanlış olduğunu kamuoyu takdir eder. Ama gözaltından başlayarak pek çok insanın sorgusu yapıldı, büyük bir kısmı serbest bırakıldı. İsimlerini söylediğiniz kişilerle ilgili olarak da mahkeme zannediyorum bir karar verecektir. Kamuoyunun bu konuda hassas olduğunu düşünüyorum, beklentilerine uygun bir karar çıkmasını diliyorum. Kanaatlerimizi, gönlümüze ait düşüncelerimizi bize bırakın lütfen."