-ARINÇ: EĞİTİME ÇOK YOĞUN HİZMET VERİYORUZ ALAŞEHİR (A.A) - 23.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eğitim konusunda Türkiye'ye ''çok yoğun hizmet verdiklerini'' söyledi. Arınç, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin bu okula 3 milyon liraya yakın harcamada bulunduğunu, halen 300'den fazla öğrencinin okulda eğitim gördüğünü belirtti. Eğitim alanında ihtiyaçların giderilmesi için yoğun biçimde çalıştıklarını ifade eden Arınç, ''Biz eğitim konusunda Alaşehir'e, Manisa'ya, bütün Türkiye'ye çok yoğun hizmet veriyoruz. İlçeye 300'den fazla derslik yaptık, yeni okullar yaptık. Alaşehir merkezinde 3 tane Anadolu Lisesi hizmet veriyor''dedi. Arınç, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesinin de arkadan geleceğini, burada yaşayan öğrencilerin daha iyi yetişmesini arzuladıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''3 trilyon da olsa veriyoruz, 5 trilyon da olsa veriyoruz. Köylerimizde, kasabalarımızda eğitim ihtiyacımızı sona getirmek istiyoruz. Bir defada 30 bin öğretmen ataması yapıyoruz. Ana sınıfından başlayarak üniversitelere kadar yurt ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarları oy birliğiyle buraya yurt yapmaya karar verdiler. Okulun yanında öğrencilerin barınma ihtiyacını giderecek güzel bir yurt yaptırılacak. Çocuklar gözünüz aydın. Bu lisenin hemen yanında güzel bir devlet hastanesi ilçemize getirilen örnek bir yatırımdır. Orası da 200 yataklı oluyor, 30 trilyonun üzerinde masraf yapıyoruz.'' Bakan Arınç, törende ilçeye fakülte getirilmesi talebine yönelik pankart açılması üzerine, ''Oh maşallah, siz çıtayı yükselttiniz. Sayın rektörümüz burada. Elbette değerlendirilecektir. Alaşehirimizin bu ihtiyacını karşılamak için belediyemizin mahalli imkanlarının da destek olması şartıyla o da olur''dedi. -ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NE ASFALT ELEŞTİRİSİ- Hükümet olarak ilçeye birçok yatırım yaptıklarını ancak belediyenin yolları bile asfaltlamadığını söyleyen Arınç, şöyle devam etti: ''Fakülte istiyoruz diyorsunuz. Burada lise, orada hastane yapıyoruz. Burada yurt yapıyoruz. Ama Alaşehir'in de yapacağı bir şey var. Belediye başkanımızın yapacağı bir şey var. Utandım gelirken. Şu yolun asfaltlanmasını yapamayan bir belediye bizi mahcup ediyor. Böyle şey olur mu? Buraya 3 trilyon, oraya 30 trilyon veriyoruz. Alaşehir'e 17 tane yeni okul, 300 derslik yaptık. Şu hastanenin, lisenin yoluna bakınız. Biraz sonra tamamen çamur olacak. Asfaltlamak, çevre düzenlemesini yapmak belediyenin işi değil midir? Kadir Daş belediye başkanından rica ediyorum bu yol hemen yapılsın, Alaşehir'in buna ihtiyacı var. Hükümet olarak bize düşeni eksiksiz yapacağız. Belediye kendine düşeni, sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları onlar da kendine düşeni yapacak.'' Arınç, Manisa Valisi Celalettin Güvenç ve diğer protokol üyeleriyle okulun açılış kurdelesini kestikten sonra sınıfları gezdi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.