-ARINÇ, DUYGULARINI TWITTER'A DÖKTÜ ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Bosna-Hersek'te 11 Temmuz 1995 tarihinde 8 bin erkeğin katledildiği Srebrenitsa'da, soykırımın 16. anma yıl dönümü törenlerine katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal paylaşım ağı ''Twitter''a, ''Katliamın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa hala mahzun ve gözü yaşlı bir anne gibi'' yazdı. Anma törenlerine Türkiye adına katılan Arınç, Twitter'da şu duygularına yer verdi: ''Bugün Srebrenitsa'dayim. On bine yakın Müslüman Boşnak'ın haince katledildiği, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı şehirdeyim. Birazdan soykırıma uğrayan masumların anısına düzenlenecek törenlere ülkemi temsilen katılacağım. Katliamın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa hala mahzun ve gözü yaşlı bir anne gibi. Sanki dünyanın her yerinden binlerce anne bugün koşup bu hüzünlü şehire gelmiş gibi. Kimileri mezar taşlarının başında dualar okuyor, kimileri bir mezar taşı bile olmayan yavruları eşleri ve kardeşleri için göz yaşı döküyor. 16 yıl önce buyuk bir yara alan insanlık onurumuzu birazcık olsun onarmak için, buradaki şehitlerin aziz hatıraları için ve bir daha asla soykırımlar yaşanmaması için Srebrenitsa'dayız ve Srebrenitsa'yı asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız.''