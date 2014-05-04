Arınç: Düştüğümüz yerden Allah bizi kaldırıyor

Seçim bölgesi Bursa'da konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Başımıza bir şey gelir diye endişe ediyorum ama çocukların, yaşlıların, masumların hürmetine, düştüğümüz yerden Allah bizi kaldırıyor" dedi.

AKP’nin Bursa’daki İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç’ın hedefinde CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Radikal’de yer alan habere göre, Arınç’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Başımıza bir şey gelir diye endişe ediyorum ama çocukların, yaşlıların, masumların hürmetine, düştüğümüz yerden Allah bizi kaldırıyor. Kalbimizin ne kadar temiz olduğunu, mazlumların hamisi olduğumuzu Allah da biliyor, millet de seviyor.

Bursa'ya gelmiş 60 dakikalık konuşmasında, 55 dakika hakaret ediyor. Bu sözler eski Türkiye'de cinayet işletecek sözlerdi. Hakkında dava bile açılmamış; fezlekesi, meclis soruşturması olmayan bir insana nasıl hakaret edebiliyorsun? Senin Bursa'da konuşacak başka lafın yok mu? Bu ülkenin başbakanına nasıl hakaret edebilirsin?

Benim 150 bin kişi topladığım meydana zorla 10 kişi topladın, 55 dakika bize hakaret ettin. Allah hakkından geldi. Geriye kalan 5 dakika. Bize Eskişehir belediyesini örnek gösteriyor.

Senin Eskişehir dediğin belediye benim 26 projemi kopyalamış bir belediyedir. Hakaretten başka bir şey bilmiyor.

Bahçeli'ye acıdım, onu da severim. Git ya kardeşim, MHP de kurtulsun millet de kurtulsun. Senden başka belki birisi gelir, MHP kendi kimliğini bulur. Sen yüzde 20'yi geçersen kal başımızda 40 sene daha. Ama yüzde 20'yi bile söyleyemedi.

2019'da cumhurbaşkanlığı, belediye başkanları ve belediye başkanları için seçime gideceğiz. Hangi kalp tahammül eder, Allah yardımcımız olsun. 3 sandık var, 3 sandıkta oy kullanacağız.

Soruşturma önergeleri yarın Meclis'te

Meclis yoğun bir haftaya giriyor. Yarın genel kurulda, dört eski bakanla ilgili meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek.

17 Aralık soruşturması Pazartesi günü Meclis gündemine gelecek. Soruşturmaya adı karışan dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler görüşülecek. Meclis Genel Kurulu, AK Parti ve CHP'nin önergelerini ele alacak.

AK Parti, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış için tek bir komisyon kurulmasını istiyor. Komisyonun bakanlar hakkındaki resmi belgede sahtecilik, rüşvet, nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma gibi iddiaları araştırması ve soruşturması talep ediliyor.

CHP'ye göreyse her bakan için ayrı ayrı komisyon kurulması gerekiyor.

Meclis Genel Kurulu, soruşturma açılması yönünde karar alırsa, 15 kişilik bir komisyonu kurulacak. Soruşturma komisyonu çalışmalarını gizli yapacak, kamu ve özel kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilecek. Gerekli görülürse belgelere el konulacak. Ayrıca, bakanlar kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleyebilecek. Komisyon, adli mercilerden de yardım alabilecek.

İlgili bakanların savunmasını da alacak olan soruşturma komisyonu, hazırlayacağı raporu, Meclis Başkanlığı'na sunacak. Başkanlık raporu hakkında soruşturma açılması istenen bakanlar ile milletvekillerine gönderecek.”

10 gün içinde raporla ilgili görüşmeler tamamlanacak ve komisyon raporu gizli oyla karara bağlanacak. Eğer Meclis Genel Kurulu bakanlar hakkında Yüce Divan kararı alırsa, dosya en geç 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek.

‘Zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor’

Kim cumhurbaşkanı olacak, kazanacak mı kazanmayacak mı? O kazandıktan sonra bu partinin başına kim gelecek? Kim başbakan olacak? Zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor. Ne olacak?

Yahu siz başka şeyler de düşünün. Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül üzerine işi götürüyorsunuz. Başka seçenekler niye konuşmuyorsunuz? Bu bir cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu CHP'nin bir tane adayı olmayacak mı?

Bak Erbakan hocam bize derdi ki, iki kişiyseniz biri aday olacak, diğeriniz oy vereceksiniz derdi. Biz Lütfü Doğan beyefendiyi, Nevzat Yalçıntaş'ı aday göstermiştik.

Kılıçdaroğlu'na sekiz ay önce bir televizyon programında bir sunucu zarf attı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Tayyip Erdoğan mı, Abdullah Gül mü? Abdullah Gül'e oy veririm dedi. Hiç söylenecek şey mi bu? Ama söyledi. Saf adam temiz adam. Ben de dilim durmuyor, hatırlatıverdim. Hani 2011 seçimlerinde, iki kişiden biri oy vermişti ya.

Karikatür deyip geçmeyin, bir karikatür varsa her şeyi anlatır.

Tayyip Bey, o her zamanki yakışıklı, babayiğit, bir seksen boyunda birisi var. Karşısında da iki kişi var. Tayyip Bey diyor ki, söyleyin hanginiz bana oy verdi? Birisi Bahçeli, birisi Kılıçdaroğlu... Bakın Allah bu sözleri gerçek haline getiriyor. CHP'nin genel başkanı, AK Parti'nin adayına oy vereceğini söylüyor. Allah söyletir be kardeşim. Demek ki Tayyip Bey orada haklı…