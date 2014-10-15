Arınç: Dünyayı başlarına yıkarız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kobanê’ye destek eylemlerine tepki gösterdi. Arınç, “Mesele Kobanê bahanesiyle çok özledikleri ayaklanmayı gerçekleştirmek. Dünyayı başlarına yıkarız” dedi.

Adıyaman'da konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye sınırında olan IŞİD saldırısı altındaki Kürt kasabası Kobanê’ye destek eylemlerine eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

"Mesele Kobanê değil, mesele Kobanê bahanesiyle çok özledikleri ayaklanmayı gerçekleştirmek. Buna yıllarca muvaffak olamadılar, bundan sonra da olamayacaklar. Dünyayı başlarına yıkarız."

‘Dağda savaşmak kolay’

Kobanê’de sivil kalmadığını söyleyen Arınç şöyle devam etti:

"Orada bin civarında savaşan grubun olduğu söyleniyor. PYD'li silahlılardan da kaçıp Türkiye'ye sığınmak isteyenlerin olduğunu bilsinler. Orada ciddi bir karşılık veremiyorlar. Bekledikleri yerlerden hiç destek gelmedi. Kandil'deki birisinin söylediğini tekrar ben söyleyeyim; 'Biz dağda savaşmasını biliriz, Kobanê’de savaşacak durumda değiliz'. Dağda savaşmak kolay, askere polise, öğretmene, hâkime karşı... Adam kaçırmak kolay ama Kobanê’de savaşmıyorlar, savaşamadılar, hiçbir şeye de ihtiyaçları yok. Daha başka şeyler de söyleriz de mahcup olurlar, iş bu kadarla kalsın."

Türkiye'deki Kobanê’ye destek eylemlerinde 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.