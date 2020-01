Arınç: Duayla geldik, tankla tüfekle götüremiyorlar

T24

'Ayrımcılığı AK Parti kaldırdı'



AK Parti Manisa Merkez İlçe 4. Olağan Kongresi'ne katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak bir ve beraber olarak doğru adım attıklarını, hiçbir eksikleri olmadığını söyledi.Son 9-10 seneden bu yana AK Parti'yi birbirinden koparmak için şeytani pek çok iş yapıldığını, buna karşın yollarına devam ettiklerini kaydeden Arınç, bu şeytani planları yapanların, tezgah kuranların nerede olduklarının ibretle görüldüğünü belirtti.''Siyasetin mutlaka kendi kulvarında olmasını istiyoruz. Sandıkla, seçimle iktidarlar gelir ve değişir. Buna hiç kimse müdahale etmemelidir. Bu yüzden demokrasinin de siyasetin de siyasetin gayesinin de AK Parti döneminde gerçek manasını bulduğunu söyleyebiliriz. Siz hepiniz çok güçlüsünüz. Bu gücün farkında olun. 'Ben AK Partiliyim' demek bütün bu ölçüleri içine alır. 'AK Partiliyim' diyorsanız halka hizmet edeceksiniz, herkesi kucaklayacaksınız, ayrımcılık yapmayacaksınız, dürüst olacaksınız, hiçbir yolsuzluğun içinde isminiz geçmeyecek ve her zaman başınız dik olacak. İnşallah daha nice yıllar bu millete hizmet edeceğiz. Başka partiler 2011 seçimlerine göre konuşmalarını yaptılar.Birisi dişimizi sökecekti, hesap soracaktı. Birisi 'Ağacı silkelersen elma düşmez Recep düşer'' falan gibi saçma sapan garip benzetmeler yapıyordu. Yüzde 25 oy aldı. Son oylarını biliyor musunuz? Yüzde 19. Şu anda 6-7 puan birden düştüler. Birisi zorla barajın üstüne çıkabildi ödünç oylarla. CHP'li bir Manisa milletvekili 'Bu defa ödünç oy yok' demeye başladığına göre artık o ödünç oyları kendi ceplerine koyacaklarını söylüyor. Maşallah ne güzel alışveriş olmuş öyle. Birbirlerine ödünç oy vermişler. Biz anamızın ak sütü gibi helal oylarımızla AK Parti'yi yüzde 47'ye çıkardık. Diğerinin oyu yüzde 11 nispetinde. Ya AK Parti, yüzde 55.6 puan arttı şu anda.''''Türkiye'de ayrımcılığı AK Parti kaldırdı. Kıyafetlerinden, inançlarından, etnik kökeninden dolayı bu ülkeye ayrımcılık fitnesi ekenler kendi ektiklerini biçtiler ama biz hepsinin sonunu getirdik. Bugün bu ülkede yaşayan herkes kendi kimliğini rahatlıkla ifade edebilmeli ve o kimliğin tüm anayasal haklarına ve insan hakları imkanlarına sahip olmalı, buna inanıyoruz. Bu ülkeyi beraber kurduk, cumhuriyeti birlikte kurduk, İstiklal Harbi'ni birlikte yaptık. Attığımız her adım bin yıldan beri kardeşçe oldu. Bu kardeşliğimizi de kimse bozamayacaktır. Birilerinin kafası almasa da yolumuz bu yoldur. Bu ülkede yaşayan herkesi etnik kökeni ne olursa olsun kardeşimiz olarak kucaklıyoruz. Onun inancından, onun kimliğinden doğan hakları bizim teminatımız altındadır. Bunu hiçbir zaman bir ulufe gibi, bahşiş gibi cebimizden çıkarıp vermiyoruz. Geçmişte ayrımcılık tohumları atanların, geçmişte dilleri yasaklayanların, kökene vurgu yapanların, cezaevine atanların Türkiye'yi ne hale getirdiğini görüyoruz. Yok artık ayrımcılık. Biriz, beraberiz. Bunları her zaman konuşuyorum. En son meclis konuşmamda da ifade ettim. Doğruluğuna yüzde 100 inandığım için söylüyorum. Ben o gün oraya Bursa Milletvekili Bülent Arınç olarak konuşmaya çıkmadım. Başbakan Yardımcısı olarak, hükümetin görüşlerini ifade etmek üzere konuştum. 1,5 saatlik konuşmamın Türkiye'nin bütünlüğü adına ne büyük mana ifade ettiğini biliyorum ve rahatsız olanlara bakıyorum. Bir taraftan MHP bir taraftan KCK benim konuşmamı beğenmemişse yarabbi binlerce hamdolsun. Demek ki doğru söylemişim. Doğruları hep söyledik, orada da devam edeceğiz.''