-ARINÇ: DEVLET MİLLETİMİZLE KUCAKLAŞACAK MANİSA (A.A) - 05.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bizim rüyamız budur, devlet milletimizle kucaklaşacak. Millete efendilik yapmaya değil hizmet etmeye gelmiş hükümet ve onun temsilcileri olacak'' dedi. Bülent Arınç, Yunus Emre Anma Törenleri ve Kadir Gecesi etkinliğine katılmak üzere Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Emre köyüne gitti. Köydeki Carullah Bin Süleyman Camisi hakkında bilgi alan Arınç, Taptuk ve Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret ederek mezarları başında dua etti. Arınç, türbelerin yanındaki alanda düzenlenen Kadir Gecesi iftar yemeğine katıldı. Taptuk Emre ve Yunus Emre anma etkinliğinin Kadir Gecesi'nde düzenlenmesinden mutlu olduğunu belirten Arınç, ''Kadir Gecesi hepimize bereketler yağdırsın. Afiyetle, bereketle, mutlulukla daha nice ramazanlara kavuşalım'' dedi. Bu gecede toplumsal barışın önemli bir örneğinin sunulduğunu kaydeden Arınç, şöyle konuştu: ''Köylerden gelenlerimiz de var, Manisa Valimiz de var. Manisa'nın bütün daire amirleri sizinle birlikte. Amir-memur farkı olmadan, fakir-zengin farkı olmadan hepimiz birbirimize en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bizim rüyamız budur, devlet milletimizle kucaklaşacak. Millete efendilik yapmaya değil hizmet etmeye gelmiş hükümet ve onun temsilcileri olacak. Bu gecenin tüm Türk toplumuna örnek olmasını diliyorum.'' Sevgi, duruluk, şefkat ve Anadolu deyince akıllara Yunus Emre'nin geldiğini, gönüllerde Yunus Emre aşkı bulunduğunu ifade eden Arınç, şunları söyledi: ''Türkiye'nin birçok yerinde Yunus Emre mekanlarından bahsedilir veya söylenir ama önünde bulunduğumuz mekan Yunus Emre aşıklarını, dostlarını bir araya getiriyor. Buradaki 15 bin insanı parayla bir araya getiremezsin. Yüzyıllardan bu yana Taptuk Emre ve Yunus Emre türbeleri misafirlerini ağırladı ve Kadir Gecesi etkinliğinde de 15 bin kişiyi buluşturdu.'' Bugünlerde tatlı bir telaş yaşadıklarını söyleyen Arınç, ''Anayasa değişikliği konusunda böyle bir gecede 'evet' veya 'hayır' deyin diye konuşacak değilim ama buraya gelen güzel insanlarımız milletimiz için yapılan hayırlı, güzel işleri mutlaka destekleyecek, kararını isabetle verecektir. Elinizi vicdanınıza koyarak bu konuda en iyi kararı vereceğinizi ümit ediyorum'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi de vatandaşların Yunus Emre Türbesi'nde gönül gönüle olduğunu, gönül birliğinin güzel şeylere imza atacağını, Türkiye'de değişimi, dönüşümü ve gelişimi sağlayacağını kaydetti. Konuşmaların ardından ilahiler okundu, sema gösterisi sunuldu. Kula Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Manisa Valisi Celalettin Güvenç, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve vatandaşlar katıldı. Bülent Arınç, etkinlikten sonra, Carullah Bin Süleyman Camisi'nde TRT tarafından canlı yayınlanan mevlit programına katıldı.