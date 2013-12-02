Arınç: Dershaneler Eylül 2015'e kadar okullaşacak

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında dershaneler konusunda açıklama yapan Bülent Arınç, "Bu mesele halledilecektir. Taslak son şeklini alacak ve Ocak ayında yasalaşması için TBMM gündemine gelecek. Bu dönüşümün sağlıklı olması için de iki yıllık bir süre öngörüyoruz. Eylül 2015. O tarihte dershanelerin okullaşma sürecinde son noktaya gelmesini öngörüyoruz" dedi.

Arınç ayrıca, "Bu dershanelerin sahiplerinin tamamını hizmet hareketi ya da cemaat dediğimiz yapıya mal edemezsiniz. Hizmet Hareketi’nin payı yüzde 22’dir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, 7,5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Bakanlar Kurulu toplantımız bir süre önce bitti. Gündemle ilgili bazı konularda size bilgi sunayım. Bazı bakanlarımızın sunumları vardı. Onlarla ilgili görüşme yapıldı. İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu yardım toplama kanun tasarısı görüşüldü, kabul edildi ve imzaya açıldı. Dernek kurucu sayıları düşürülmekte, Dernekler Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılıyor. Bu önemli kanunla dernekler yeniden düzenlenmektedir. Maliye Bakanımız iki tasarı sundu. Biri döner sermayeli işletmeler kanun tasarısıdır. Yine katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair üç maddelik bir kanun tasarısı sunuldu. Bazı iç ve dış konular üzerinde arkadaşlarımız ve Sayın Başbakanımız kapsamlı olarak durdular. Irak ve Suriye ile ilgili gelişen olaylar ele alındı.”

Soru-cevap bölümü:



'Dershaneler konusu gündeme geldi mi?'

“15 gün evvel Bakanlar Kurulu toplantısından sonra dershaneler konusunun tüm paydaşlarla görüşüldükten sonra ele alınacağını ifade etmiştim. Bugün sayın bakanımız kendi bürokratlarıyla da yaptığı çalışmayı gündemimize getirdi. Bir daha şunda karar kılalım, dershanelerin kapatılması diye bir konu gündemde değil. Bu ifade yanlışlıkla kullanılmışsa da düzeltmek lazım. Dershaneler hür teşebbüs sonucu kurulmuş, öğrencileri sınavlar için takviye eden kurumlardır. Anayasa ve kanunlar ve serbest piyasa kapanmaya mecbur etmeye karşıdır. Çok açık olarak şunu söylemem gerekir, biz dershanelerin gelinen noktada öğrencilerimize takviye olan ya da metod gösteren kurumlar olarak ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Bu dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi projesidir. Hukuki olarak da durum budur. “

'Dershane ihtiyacı oldukça düşük'

“Madem bir değişim dönüşüm olacaktır, o zaman baskı unsurunun olmaması gerekir. Burada çalışanların hakları korunacaktır. Böyle bir dönüşüm projesine karşı buna uyan dershaneler olabilir, buna imkanım yok diyenler de süreç içinde bu işten vazgeçmiş olurlar. SBS’lerin kaldırılmış olması sebebiyle dershane ihtiyacı oldukça düşmüştür. 4+4+4 eğitimde bir reform projesidir. 400 bin öğretmen 8 yıl, 12 yıl boyunca öğrencilerimize hiç faydalı olmuyor da sadece arada bir gidilen dershaneler öğrencilerimize üniversiteyi, fen liselerini kazandırıyor demek öğretmenlerimize fevkalede haksızlık olur. Bunu sağlıkta dönüşüm projesi gibi kabul etmek gerekir. Çocuklarımızı yarış atı gibi koşturmayacak bir noktaya geliyoruz. Bu dershaneler çok faydalı işler de yaptılar, bunu daha önce de ifade ettim. Bunu görmezden gelemeyiz.

'Ocak ayında TBMM gündemine gelecek'

Bir dönüşüm projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu kimse dershanelere karşı bir husumet olarak algılamasın. Bu dershanelerin sahiplerinin tamamını hizmet hareketi ya da hemaat dediğimiz yapıya mal edemezsiniz. Hizmet Hareketi’nin payı yüzde 22’dir. Bu dershanelerin sahiplerinin arasında farklı siyasi görüşler, farklı inançlar var. Dershaneler kapatılıyor yandık , bittik diyenler sadece şu kadardır. Sayın bakanımızın ve bizim de temas ettiğimiz pek çok insan bu değişimi benimsiyor ve sadece bir geçiş sürecine ihtiyaçlarını söylüyor. Biz meseleye rasyonel bakıyoruz, bir tarafın penceresinden bakmıyoruz. 16 milyon gencimiz bugün eğitim çağında. Bu bizim zenginliğimiz. Biz buna karşı nitelikli eğitim vereceğiz. Dershaneler konusunun artık fonksiyonunu giderek yitirdiğini ve artık okullaşma noktasına gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hükümet aleyhtarı bir güç gösterisine dönüşen yaklaşım çok doğru bir tavır değildir. Bu mesele halledilecektir. Taslak son şeklini alacak ve Ocak ayında yasalaşması için TBMM gündemine gelecek. Bu dönüşümün sağlıklı olması için de iki yıllık bir süre öngörüyoruz. Eylül 2015. O tarihte dershanelerin okullaşma sürecinde son noktaya gelmesini öngörüyoruz.”

'Hadis-i Şerif'e önem veririm'

“Ben bir Hadis-i Şerif’e çok önem veririm. ‘Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde ayakta duranlar yürüyenlerden, oturanlar da ayakta duranlardan daha hayırlıdır.’ Hükümet sözcüsü olarak bunu yapmamış olayım. Bu benim Bülent Arınç olarak duyduğum ızdırabın sonucudur. Fitneyi büyütmeden ne doğruysa onu yapacaksınız. Bu sözüm kime. Önce kendimize kabul edelim ama her gün hükümeti hedef tahtasına oturtarak güzel insanların arasını açmaya çalışanlara buradan istirham ediyorum, fitnenin aleti olmayalım, ne siz ne de biz. Bu ateşin söndürülmesi için herkes elindeki bir bardak suyu döküversin. Şu andaki yayınları ben okumakta dinlemekte zorlanıyorum. 10 yıl önceki dosyaları açmanın, daha heybemizi açmadık, deve yükü heybemiz var demenin fitneyi büyütmekten başka sonucu yoktur. Ocak’ta yasayı çıkartıyoruz ve dönüşüm için de gerekli süreyi veriyoruz.”