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Arınç: Dava açılmamalı, bedelini siyaseten ödemeli

Bülent Arınç, CHP'li Batum hakkında 301. maddeden dava açılmaması gerektiğini söyledi.

11 Şubat 2011 02:00

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ‘Bu orduyla iyi ki savaşa girmemişiz’ şeklindeki sözlerinin CHP’li Süheyl Batum’un ‘Ordu kağıttan Kaplamış’ sözleriyle kıyaslanmasını eleştirdi. Kendi sözlerinin görevini yapmayan birkaç kişiyle olduğunu ve bir kurumu hedef almadığını belirten Arınç, “Batum doğrudan orduya kağıttan kaplan diyor. “ diye konuştu. Ancak Arınç siyasetçilerin ayrıcalığı olduğuna inandığına dikkat çekerek, Batum hakkında dava açılmaması gerektiğini söyledi ve “Sözlerinin bedelini siyaseten ödemeli “ dedi.

 

 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CNNTürk canlı yayınında ‘kağıttan kaplan’ tartışmasıyla yeniden gündeme gelen “İyiki bu ordu ile savaşa girmemişiz’ sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün kurumların eleştirilebileceğini ancak eleştiri ile hakaret arasındaki çizginin kaybolmaması gerektiğine dikkat çeken Arınç, orduya hakaret edilmesinin ise yanlış olduğunu söyledi.

 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Süheyl Batum’un sözleri konusunda yapabileceği iki şey olduğunu belirten Arınç, “ Ya yardımcı doğru yaptı dersin ya da yanlış yaptı. İkincisini yaptı ama çok naif davrandı” dedi.  Kendisinin geçmiş dönemlerde fevri davranışlarından dolayı özür dilediği konuşmaları olduğunu ifade eden Arınç, Van’daki konuşması sırasında söylediği “İyiki bu orduyla savaşa girmemişiz” şeklindeki sözlerinin, Batum’un sözleriyle kıyaslanamayacağını söyledi.

 

 

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:  “Benim Van’da yaptığım konuşma Mart 2009’da bu emekli generaller neler yapmış meğerse diyorum. Bunlar askerlikten başka her şeyi yapmışlar. İyi ki bu emekli generaller görevdeyken savaşa girmemişiz demişim. Ordu ile ilgili değil, bu 20 kişi ile 30 kişi ile kaç kişilerse onlarla ilgili. Oysa Batum “Doğrudan orduyu kağıttan kaplan diyor. Bense şu emekli genarller şunlar sunlar diyor onları eleştiriyorum. “

 

Arınç, 301. maddenin yeni haline gelmesinde emeği geçen kişiler arasında olduğunu belirterek, Batum hakkında dava açılmasını istemediği, bedelini siyaseten ödemesi gerektiğini söyledi.

 

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