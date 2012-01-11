-Arınç: Darbeyi aklından geçiren iddianameyi okusun KIRIKKALE (A.A) - 11.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili iddianameye değinerek, ''Darbeciler hakkında iddianame tanzim edildi. Arkadaşlar bundan sonra darbeciliği aklından geçiren varsa bu iddianameyi alıp okusunlar'' dedi. Arınç, AK Parti'nin 3 seçimde artan oy oranlarına da dikkati çekerek, ''Etrafınıza bakarkan biraz omuzlarınızı kaldırıp biraz cakayla bakmanız için bunları söylüyorum. (AK Parti) aslan gibi bir parti. Kırkpınar'ın başpehlivanı gibi'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında yapılan Siyaset Akademisi'nde kursiyerlere siyaset dersi verdi. Konuşmasına, 12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti'nin iki seçmenden birinin oyunu alarak ''yine, yeni, yeniden'' iktidara geldiğini anımsatarak başlayan Arınç, kursiyerlere, yakın siyasi tarihi araştırıp okumaları tavsiyesinde bulundu. Siyaset Akademisi kursiyerlerine yakın siyasi tarihi özetleyen Arınç, ''DP iktidarı, 10 yıl sonra darbe ile sonuçlandı. Sonra DP'nin devamı AP iktidara geldi. 1971'de muhtıra verildi. O zaman darbeyi yapanlar MDP'ye oy verilmesini istediler. Ama millet Anavatan Partisine oy verdi. Rahmetli Özal'ın cenazesinin ardından yürüyen o mahşeri kalabalığın içinde bir pankart vardı; 'sivil, dindar, demokrat cumhurbaşkanı'. Özal'ı böyle gösteren hissiyat çok önemlidir. Halk kendisi gibi olanı istiyor. Kendisine tepeden bakanı, zulmedeni değil. CHP, 1950 14 Mayısında iktidardan gitti tam 62 yıl oldu bir daha da iktidara gelemiyor. Bu bir tesadüf olabilir mi?'' dedi. ''Darbeler insanların özgürlüklerini elinden aldı; hukuksuzlukları ayyuka çıkardı'' diyen Arınç, ''12 Eylül 2010'da yani 12 Eylül 1980 askeri darbesinden tam 30 sene sonra bir referandum yapıldı. Referandumda kabul edilen maddelerden biri de darbecileri koruyan hükümlerin kaldırılmasıydı. Şimdi darbeciler hakkında iddianame tanzim edildi. Arkadaşlar bundan sonra darbeciliği aklından geçiren varsa bu iddianameyi alıp okusunlar. Bunlar milletimizin sayesinde oldu. Referandumda evet oyu kullanan tüm milletime teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu. Konuşmasında 28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzluklardan da örnekler veren Bülent Arınç, ''O dönemde Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, oturdu iki satırlık bir mektup yazdı. YÖK Başkanı önce hık mık etti, 'yasa lazım' dedi ama Çevik Bir, 'yasaya zaman yok' deyince imamhatiplerin önünü kesmek için adımlar atıldı. 1999'dan bu yana imamhatipler ve tüm meslek liseleri gözden çıkarıldı. Pek çok teknik okulumuzun önü kesildi. Sanayide ara eleman bulunamaz hale geldi. Neydi bu imamhatip düşmanlığı. Biraz dini eğitim veriliyor. Lisedeki tüm derslerin yanı sıra biraz Arapça biraz Kur'an bilgisi veriliyor. Aslında cenaze yıkamak için açıldığı söylenen bu okullardan mezun olanlar arasından kaymakam da çıkmaya başlayınca bir tehlike olarak görüldü'' değerlendirmesinde bulundu.