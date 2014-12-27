Arınç: Türkiye'nin yeni bir Mısır politikası uygulaması lazım

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye’nin Mısır ile gerilimini sona erdirerek yeni bir politika izlemesi gerektiği mesajını verdi. Arınç, “Darbelere karşıyız ama Türkiye'nin çıkarları için yeni adımlar atmamız gerekebilir. Bizim yeni bir Mısır politikasını uygulamamızda fayda vardır diye düşünüyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de (22 Aralık 2014) Al Jazeera'den Didem Özel Tümer’in sorularını yanıtlayan Arınç, “Bunun için adım atması gereken belki Mısır olacaktır ilk başta ama bunu temin etmeliyiz” ifadesini kullanmıştı.

Arınç, Habertürk TV'de Habertürk TV Ankara Temsilcisi Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

Arınç, daha önce "Evliya gibi adam; Hızır mıdır, İlyas mıdır bilemiyorum" açıklaması yaptığı Twitter fenomeni Fuat Avni hakkında, "mücadeleniz var mı?" sorusuna "Şüphesiz var. Bunların çoğu yapılan hesaplardır ve içeriye bunları nakledilmesi çok kolay oluyor. Bu bir kişi değildir de birkaç kişidir, oraya bilgi akıyor oradan da tevziye ediliyor" yanıtını verdi.

Arınç'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Mısır ile ilişkiler

Mısır konusunda bazı ülkelerle farklılıklar oldu. Demokrasiye inanmış her ülke için darbeye tepki göstermek görevdir. Mısır konusunda Türkiye'nin tavrına herkesin katılmasını beklemek doğruydu. Batı, Mursi'ye karşı bir sahiplenme içine girmedi, Sisi'yi meşru cumhurbaşkanı olarak kabul etti. Bir ülkenin dış politkasını o ülkenin milli çıkarları belirler.

‘Darbelere karşıyız ama...’

Darbelere karşıyız ama Türkiye'nin çıkarları için yeni atmamız gerekebilir. Bizim yeni bir Mısır politikasını uygulamamızda fayda vardır diye düşünüyorum.

Fuat Avni hesabı

Dünyanın her yerinde istihbarat vardır ve bu istihbarar örgütlerinin içine sızmış ajanlarda bulunabilir. Sizin en yakınınızdaki insanları elde edebilirler, en yakınınızdan alan dinlemesinden konuşmalarını dinleyebilirler. Bunları en aza indirmeye çalışacağız. Ama bunu sıfırlamak mümkün değil.

‘Fuat Avni isimli Twitter hesabı ile mücadeleniz var mı?’

Şüphesiz var. Bunların çoğu yapılan hesaplardır ve içeriye bunları nakledilmesi çok kolay oluyor. Bu bir kişi değildir de birkaç kişidir, oraya bilgi akıyor oradan da tevziye ediliyor. Başında da şu var diye bir şeyler yazılıyor. Ama gerçeğe ulaşmadıktan sonra o veya bu ismi piyasaya sokmanın bir alemi yok.

Mücadele hukuk içinde olacak kim ne yaptı, inceleyeceğiz. Biz zulmetmeyiz, hukuk içinde kalmaya mecburuz.