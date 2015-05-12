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Arınç: Çok güzel saraylar yaptık ama adaleti sağlayamadık

'Yargıya olan güven bitmişse kafamızı ellerimizin arasına alıp düşünmemiz lazım'

12 Mayıs 2015 01:07

13 yıllık AKP döneminde adalete güvenin azaldığını söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, “Partimin adını çok severim. Kalkınmada çok iyiyiz ama adalette iyi miyiz? “Sarayı yaptık şimdi sıra adalete geldi” demiştim. Yargı, 10 tane kurum içinden sondan 3’üncü ya da 4’üncü sırada. Yargıya olan güven bitmişse kafamızı ellerimizin arasına alıp düşünmemiz lazım. İtibar kaybettirenler az çok bellidir ama bundan bütün ülke zarar görür. Çok güzel saraylar yaptık ama adalete, yargıya duyulan güveni artıracak çok çalışma yapmamız lazım” dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, Habertürk TV’de Ankara Temsilcisi Veyiş Ateş’in sorularını yanıtlarken, adalete olan güvenin azaldığını söyleyerek özeleştiri yaptı.

Arınç şunları söyledi:

Partimin adını çok severim. Kalkınmada çok iyiyiz ama adalette iyi miyiz? “Sarayı yaptık şimdi sıra adalete geldi” demiştim. Yargı, 10 tane kurum içinden sondan 3’üncü yada 4’üncü sırada. Yargıya olan güven bitmişse kafamızı ellerimizin arasına alıp düşünmemiz lazım.

İtibar kaybettirenler az çok bellidir ama bundan bütün ülke zarar görür. Çok güzel saraylar yaptık ama adalete, yargıya duyulan güveni artıracak çok çalışma yapmamız lazım.

Bunlar günü birlik sorunlar değil aslında. Yargının sorunu, üç erkten birisi, yasama, yürütme, yargı diyoruz ya. Yargının bağımsız olması asıldır ama herkes buna sarılıyor. Bağımsız olduğu kadar tarafsız olması da asıldır, buna bizden başka sarılan yok.

Adalet ya da yargı dediğimiz şey, güçlünün güçsüzü ezdiği bir sanat haline gelir. Eşek arılarının delip geçtiği zavallı bal arılarının takıldığı peteğe benzetersek böyle bir adalet olmaz olsun. Adalet kutup yıldızı gibi, ahlaki temellere, yargıç, savcı eğitimine ihtiyaç var. İkincisi kararlarında, içtihatlarında, sadece kararlarıyla konuşacak bir yargı sistemine ihtiyacımız var.

 

 

 

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