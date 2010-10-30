-ARINÇ: CHP'NİN GÖZÜ ASKERDE KULAĞI YARGITAY'DA ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''CHP'nin gözü askerde, kulağı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nda olacaksa böyle bir parti hiçbir zaman demokrat olamaz, hiçbir zaman sivil olamaz, hiçbir zaman da iktidar olamaz. Bu resepsiyon ve bu türban konusunda söyledikleri Cumhuriyet Halk Partisinin hala 1930'lu yıllardaki gibi gözünün askerde, kulağının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nda olduğunu gösteriyor'' dedi. Arınç, Hürriyet Gazetesi Başyazarı Oktay Ekşi'nin istifa ettiği haberleri ile ilgili olarak, ''Sanırım başyazarlıktan istifa etti. Sayın Ekşi'nin, Basın Konseyi Başkanlığından istifa etmesini daha uygun buluyorum'' diye konuştu.