-ARINÇ: ''CHP MAGAZİN BASINLIK'' İZMİR (A.A) - 11.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın gündeme getirdiği taciz iddialarıyla ilgili olarak, ''Anamuhalefet partisinde bir güven bunalımı, liderlik bunalımı var. Parti içerisindeki ilişkilere bakarsanız geçmişten bu yana bunlar neredeyse magazin basınının diline düşecek şeyler'' dedi. İzmir'deki programı kapsamında Polisevi'ne geçen ve burada yemek yiyen Arınç, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''CHP'deki taciz iddialarını nasıl değerlendirdiği'' yönündeki sorusu üzerine Arınç, son olaylarda AK Parti'nin bir ilgisinin olmadığının herkes tarafından bilindiğini belirterek, şöyle dedi: ''Odatv'ye bağlı muhabir olarak çalışan İklim isimli bayanın ifşaatları veya söyledikleri Türkiye'nin kamuoyunun dikkatine sunuldu. Bu nereden bakarsanız bakınız çok çirkin bir olaydır. Anlatıldığı ve söylendiği kadarıyla ben bu olaydan iki sonuç çıkarmak istiyorum. Birincisi CHP ile ilgili. Sayın Deniz Baykal ile ilgili, Muharrem İnce ile ilgili, Gürsel Tekin ile ilgili söylenenler, nereden bakarsanız entrikadır, komplodur, birileri aleyhine yapılabilecek skandal hazırlığı vesairedir. Baykal'ın komplo kasetle ilgili olarak genel başkanlıktan ayrıldığını biliyoruz. Bunun arkasından Sayın Kılıçdaroğlu gelmişti. Şimdi 'Büyük balık', 'Küçük balık' laflarıyla yine birisi hakkında bir kaset hazırlanacağı, bunun için malzeme istenildiği söyleniliyor. Sayın bayan, Kılıçdaroğlu'na bu düşüncesini aktardığı zaman, eğer doğruysa Kılıçdaroğlu, 'Ben sana malzeme vermem, kendi imkanlarınla yap' diyor. Yani kesinlikle böyle 'Hukuk dışı, kanun dışı bir şeyi ben duymamış olayım, bu konuda hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve sizi ihbar edeceğiz' demesi gerekirken, 'Ne halin varsa gör, kendi imkanlarınla bunu yap' demesi, bunun Baykal aleyhine veya bir başkası aleyhine 'Varan 2' olarak kullanılabileceği sözleri, dehşet uyandıran sözlerdir. Bir anamuhalefet partisinde bir güven bunalımı, bir liderlik bunalımı var. Parti içerisindeki ilişkilere bakarsanız geçmişten bu yana bunların neredeyse magazin basınının diline düşecek şeyler.''