Arınç: CHP çok beğeniyorsa genel merkezden 24 saat 10. Yıl Marşı'nı çalsın



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arınç açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımız ABD ziyaretini takiben Reyhanlı’ya gideceğini önceden açıklamıştı. Ana muhalefet lideri vıcık vıcık sözlerle affedersiniz bu durumu istismar ediyor. Vıcık vıcık bir iç politika yapıyor. Reyhanlı olayı henüz soruşturma aşamasında. Ancak sayın Başbakanımız MİT’in saldırı ihbarının yeterince incelenmediği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma talimatı vermişti. Bu soruşturma henüz tamamlanmadı."

"Apaydın Kampı'na da maalesef bir saldırı düşünülmüş ve oradaki sığınmacılara karşı bir hareket planlanmıştır. Bununla ilgili soruşturma devam etmektedir. O saldırıyı planlayanların içerisinde CHP heyetini Esed ile buluşmaya götüren kişilerin olduğu da bilinmektedir. Ancak soruşturmanın gizliliği esastır. Zannediyorum bittiğinde ve yargı süreci başladığında bu kişiler hem takma kod adlarıyla hem de bizzat öz isimleriyle hepinizin bilgisine tekrar sunulmuş olacaktır. Reyhanlı saldırısında hem Türkiye içerisinde bu işin boyutu, hem de Türkiye dışında bu işin planlayıcıları, tedarikçileri var. En iyisi soruşturmanın bitmesini beklemek."

"Hizbullah’ın bugünkü lideri Suriye’de Esad rejiminin ayakta kalması için her şeyi yapabileceklerini ifade etmektedir. Herhalde İslam aleminde kendilerine karşı doğacak tepkiyi de göğüsleyeceklerdir."

(Başbakan Erdoğan’ın Gazze ziyaretiyle ilgili soru üzerine) "Toplantının gündeminde yoktu. Önce Mayıs ayı düşünüldü, yoğun program nedeniyle Haziran ayı düşünülüyor. Program netleşince bilgi verilecek."

(Mavi Marmara saldırısının kurbanlarına tazminat ödenmesiyle ilgili soru üzerine) "Büyük oranda anlaşma sağlanmıştı ancak bir iki konu vardı ki üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Özür ve tazminat konusunun yanında bir diğer konu Filistin ve Gazze’ye yapılan ambargonun kaldırılmasıdır. Bu üç konu birbirinden ayrılamaz. İsrail’in ambargoya karşı hangi pozitif adımları attığını görmemiz gerekiyor. İkinci konu da Mavi Marmara’ya yapılan bir saldırıdır, haksız fiildir. Dolayısıyla tazminat taleplerimizi bu olayın bir haksız fiil olduğunun da tespit edilmesine bağlıyoruz. Tazminat bir üzüntünün sonucu değildir, haksız fiil yoluyla yapılan bir korsanlığın sonucudur."

'CHP 24 saat 10. YIL Marşı'nı çalsın'

(Festival açılışında 10. Yıl Marşı yerine Mehter Marşı önerisiyle başlayan tartışmayla ilgili soru üzerine) "MHP’nin tepkisini görmemiştim. Bu her gün basın toplantısı yapıyor görünen arkadaş mı? CHP’nin tepkisini normal karşılıyorum ama dünya yıkılsa MHP’den bir tepki geleceğini tahmin etmezdim. Meclis tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bu profesör ünvanlı arkadaş her gün basın bürosunda bir yer kapatıyor ve süresini doldurmak için aklına ne gelirse konuşuyor. İnsana gülerler."

"Bakın ben Torbalı’da Meclis Başkanıyım, 2006-2007’lerde. Biraz da laubali bir üslubu olan sunucu bizi ayağa kalkıp en gür sesimizle 10. Yıl Marşı’nı söylemeye çağırdı. Ben o zaman da tepki gösterdim. Ayakta dinlenmesi gereken ve hürmet edilmesi gereken sadece İstiklal Marşı’dır. Diğer marşları ister yan gelir yatıp söylersin, ister içinden söylersin, beğenirsin, beğenmezsin."

"Yuntdağ benim babamın köyünün bulunduğu yer. İki elim kanda bile olsa ben her yıl Yuntdağlılar Kültür, Turizm ve Sanat Şenliği'ne gidiyorum. Sunucu kızımız o toplantıya gelmeyen bazı kurumların isimlerini ve telgraflarını tek tek okudu. İçime sinmedi, çıkınca dedim ki, ‘Manisa'dan buraya gelmeye tenezzül etmeyenlerden önce iki eli kanda bile olsa gelenlere bir teşekkür etseydiniz’ dedim. İş bununla da bitmedi. Mehter Bizim Turgutlu’nun mehteri. Turgutlu’da 7 tane mehter var. Çağırdım mehter başını, arkadaşımdır o. Dedim ki geçin ayakta beklemeyin şurada. Programın en sonuna mehteri koymuşlar. 1,5 saat ayaktalar. O sırada 10. Yıl Marşı başladı. Ben de, '10. Yıl Marşı yerine Mehter Marşı’yla başlasak daha anlamlı olurdu. Festivale gelemeyenlere ismen teşekkür edilir. Ama doğrusu, önce buraya gelen milletvekillerinin ismini okuyup teşekkür etmek lazım. Programda mehter takımı da son sıraya yazılmış. Bugünkü bazı eksik ve kusurları şimdilik görmezden gelelim. Şu güzellikler herşeyin üstünü örttü” dedim. CHP çok beğeniyorsa genel merkezden 24 saat 10. Yıl marşını çalsın. 90. yıla geldik. Her toplantıda bunu söylemenin yeri mi güzel kardeşim. Allah’ım aklımızı koru. Şaşkınlık içindeyim."