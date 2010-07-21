-ARINÇ: ''CHP 12 EYLÜL'DEN NEMALANIYOR'' ANKARA (A.A)- 21.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''12 Eylül'den nemalanan partiler varsa bunların başında CHP gelir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da öğrenmiş olsun'' dedi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, toplantı için parti genel merkezine gelişlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM Grup toplantısında yaptığı açıklamaların muhalefet partileri tarafından ''sahte gözyaşı'' ve ''timsah gözyaşı'' olarak değerlendirilmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: ''Sayın Başbakan'ın dünkü grup konuşmasını hem bizler hem de televizyonlar vasıtasıyla tüm Türkiye izledi. Sayın Başbakan çok içten bir konuşma yaptı. Bugüne kadar metanetini hep muhafaza etmiş olan Sayın Başbakan'ın bu mektuptaki ifadeler karşısında duygulandığını, hepimizin etkilendiğini biliyoruz. Kalbi olan, vicdanı olan, hissiyatı olan herkes bu duyguları paylaştı. Tabii muhalefet sözcülerinin, genel başkanlarının konuya ilişkin sözlerini fevkalade yadırgadım ve ayıpladım. Hiç kimse Sayın Başbakan'ı dünkü konuşması sebebiyle bir samimiyet testine tutmamalı. Bu insani bir olaydır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ta Kıbrıs'tan, 'Bu bir numaradır' veya 'Numara yapıyorlar' şeklindeki sözü, siyasetçiye hele hele bir genel başkana hiç yakışmaz. Hiç kimse niyet okuyucu olmamalı. Konuşulanlar bellidir, anlatılanlar bellidir, bu olaylar Türkiye'de yaşanmıştır. Türkiye'ye herhangi bir gezegenden gelmemişse insan, bu tarihlerde yaşamış ve bu olayları yakinen bilmişse bu fecaati her zaman idrak edecek ve duygulanacaktır. Siyasetçiler birbirlerine böyle yakışıksız sözlerle hitap etmemeliler, niyet okumamalılar, samimiyet testine tabi tutmamalılar. Yoksa kendileri yargılanırlar. Kendilerinin söyledikleri veya ifade ettiklerini ne kadar samimi veya samimiyetsiz olduğunu insanlar sorgulamaya başlarsa bundan hepimiz zarar görürüz. Dünkü konuşmalar insaniydi, vicdaniydi, ahlakiydi ve hissiydi. Bundan herkesin etkilendiğini biliyorum. Etkilenmemiş olabilirsiniz, bu olaylara bigane kalmış olabilirsiniz ama bunu söyleyen samimi insanlara da bir şekilde kulp takarak, onu numara yapmakla suçlamak çok çirkin, çok yakışıksız, küçültücü bir ifadedir. Ne olur siyasetçiler bu tavırlarından vazgeçsinler. Sayın Kılıçdaroğlu sanıyorum dünkü konuşmasında yine büyük bir yanlışın içerisinde diyor ki, 12 Eylül'de nemalanmış olan insanlar bunları söyleyemezler.'' Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşlarının birbirine yakın olduğunu belirten Arınç, o tarihlerde olan olayların bilindiğini ifade etti.