Arınç: Che Guevara'dan korkarım, buraya girmeyelim

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Duvardaki fotoğrafı 'Che' zannetti

'Çay ısmarlayıp, kafasındaki bazı düşünceleri yıkmak isterdim'

'Hünkar ismini çöp kutularından kaldırın'

Habertürk'ten Uğur Uslubaş imzalı habere göre, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da İmam hatip Mezunları Derneği mensupları ile yaptığı kahvaltının ardından Yeşil Türbe ve Yeşil Cami'yi gezdi. Cami çıkışı bir çay bahçesinde oturup vatandaşlarla sohbet eden Arınç, ardından çevredeki antikacı, sanat galerisi ve turistik eşya satılan dükkanları ziyaret edip esnafa hatır sordu, ''hayırlı işler'' dileğinde bulundu.Bu arada Bakan Arınç, bir sanat galerisine dışardan bakarken, içeride duvarda asılı bir fotoğraftaki kişiyi, Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevarasandı. "Ben Che Guevara'dan çok korkarım, girmem oraya" diyerek espri yapan Arınç, girdiği galeride çalışan kadına, "Siz mi yapıyor sunuz bu eserleri" diye sordu. Görevli kadın ise, eserlerin galerinin sahibi sanatçı tarafından yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Arınç, "Kendisi nerede? tanışalım" dedi. Görevli ise, sanatçının burada olmadığını ama duvarda fotoğrafı bulunduğunu belirterek, Arınç'a Che Guevara sandığı galeri sahibi ressam Metin Karanisoğlu'nun fotoğrafını gösterdi.Öte yandan, Arınç'ın galerisini ziyaret ettiğini öğrenip, ziyaret sırasında işyerinde olmadığına üzülen ve Arınç'ın ilk anda Che Guevara sandığı Mena Galeri sahibi Ressam Metin Karanisoğlu, "İşyerimde değildim, çok üzüldüm. Che Guevara dünyada örnek alınan, kendisi de Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alan bir kişidir. Ben işyerimde olsaydım, sohbet çok daha renkli olurdu. Çay ısmarlayıp, kafasındaki bazı düşünceleri yıkmak isterdim" dedi. Karanisoğlu'nun 46'ıs yurt dışında 96 kişisel resim sergisi bulunurken, eserlerinin büyük bölümü çevrecilik temalarından oluşuyor. Karanisoğlu'nun 13 çevre ödülü bulunuyor.Bülent Arınç, sanat galerisi ziyaretinden sonra merdivenlerden inerken bölgede faaliyet gösteren bir lokantanın isminin "Yüce Hünkar" olduğunu gördü. Arınç, bu sırada yanına gelen işyeri sahiplerine ''Hünkar ismi değerlidir. Çöp kutuları üzerindeki 'Hünkar' yazısını kaldırın'' dedi. İşyeri sahipleri ise bu taleple birlikte harekete geçip çöp kutularının yanına gidip ters çevirirken, yazıların söküleceği öğrenildi.