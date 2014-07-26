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Arınç cemaatten 'af' istedi, Erdoğan 'asla' dedi

Bülent Arınç'ın Gülen cemaati için 'Af dilerlerse düşünürüz' sözü hatırlatılınca Erdoğan, 'Bülent Bey bunu neye dayanarak söylemiş bilemiyorum. Ben yetkili makamdayken asla' dedi

26 Temmuz 2014 17:52

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen cemaati için "Af dilerlerse düşünürüz" diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a katılmadığını söyledi. Erdoğan, "Bülent Bey bunu neye dayanarak böyle söylemiş bilemiyorum. Ama şahsen ben yetkili makamda olduğum sürece asla... Çünkü çok insanlar mazlum durumuna düşürüldü. Çok insanlar mağdur oldu" dedi.

Arınç Gülen cemaatiyle ilgili 'Bir kucaklaşmayı gönülden istedim. Ancak yaptığım çağrılara cevap gelmedi' dedi.

Arınç şöyle konuştu:

'Dini açıdan görüşülmesi gerekiyorsa, sizden 3 bizden 3 kişi görüşsün' dedik. 'Evet' dendi ama sonra 'kusura bakmayın, vazgeçtiler' dendi. Anladım ki, kendi içlerinde yanlış yapanları biliyorlar ama irtibatı kesmiyorlar. 'Af, barış olacak mı?' diye soruldu, 'şu an böyle bir şey görünmüyor' dedim.

30 Mart’ta da yaptılar. Biz yangını söndürmeye çalışırken, onlar başka partiler için oy toplamaya çalıştılar, onlara oy verdiler. Burslarımızla yetiştirdiğimiz genç kızlarımız, başka partilere oy verdi. ‘Kızmış olabilirsiniz, o zaman sandığa gitmeyin’ dedim. Ama olmadı.

Erdoğan ise Mersin programında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç'ın 'Af dilerlerse düşünürüz' sözleri hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

 

'Af dilerlerse af yok' 

 

Bülent Arınç'ın "Af dilerlerse düşünürüz" sözü hatırlatılınca Erdoğan, "Bizim öyle bir yetkimiz yok. Şu anda bu işin ucu nerelere gidiyor bunu daha bilmiyoruz. Ama bu işi öyle hafife aldığınız anda yarın bir başka yerden farklı şekilde palazlanırlar. Bülent Bey bunu neye dayanarak böyle söylemiş bilemiyorum. Ama şahsen ben yetkili makamda olduğum sürece asla... Çünkü çok insanlar mazlum durumuna düşürüldü. Çok insanlar mağdur oldu."

 

 

 

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