'Kum torbası değilim' diyen Bülent Arınç AKP grup toplantısına katılmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Bülent Arınç arasındaki “öğrenci evleri” gerginliğinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, Arınç AKP’nin bugünkü grup toplantısına gelmemesi dikkat çekti.

Zaman gazetesinde 4 Kasım tarihinde kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı evlerle ilgili yasal düzenleme yapılacağı yönündeki haberi “asparagas” olarak nitelendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, “sözlerimin arkasındayım” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yalanlanmıştı.

Başbakan Erdoğan’ın geçen hafta yurtdışı ziyaretinde olduğu sırada TRT Türk’te bir televizyon programına katılan Arınç, “Kimse beni yok sayamaz. Başbakan’la aramızdaki çelişkinin sebebi ben değilim. Bu çelişkinin sebebini Başbakan Erdoğan açıklayacaktır” dedi.

Arınç’ın sözlerini Türkiye’ye dönüşü sırasında uçakta değerlendiren Erdoğan, AKP MKYK toplantısını ve Bakanlar Kurulu’nu işaret etti.

Bülent Arınç'ın, toplantıya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ettiği gerekçesiyle katılamadığı öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Arınç'a yakın kaynaklar, ziyaretin beklenenden uzun sürdüğünü, o sırada da AK Parti grup toplantısının başladığını belirttiler. İddiaya göre salona geç giderek düzeni bozmak istemeyen Arınç, grup toplantısını makam odasında izledi.

'Seninleyiz her zaman Recep Tayyip Erdoğan'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılmadığı gurup toplantısına Manisa’dan gelen grup damga vurdu. Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin konukları olarak gelen Manisa Heyeti, “seninleyiz her zaman Recep Tayyip Erdoğan”, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları attı. Bugünkü toplantıya, çok sayıda ilden heyetlerin gelmesi dikkat çekti.

Adaylık süreci yüzünden guruba çok sayıda eski milletvekilinin katılımı dikkat çekti.