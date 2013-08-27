Arınç: Yüzde 20 çekildiyse öpüp başlarına koysunlar

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çözüm süreciyle ilgili, "Birisine bakarsanız çekilme süreci bitti diyor. Yalan söylüyor. Hayır, çekilme süreci bitmedi. Yüzde 20 dediyse Başbakanımız, öpsünler başına koysunlar" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gündemlerinde af olmadığını ifade Arınç, "Hiçbirimiz, hükümet üyesi olarak, Başbakanımız olarak affı düşünmüyoruz. Gündemimizde af yok. Rahatlıkla ve samimiyetle söyleyebilirim. İkincisi bu sürecin başından itibaren ne Öcalan ne de Öcalan ile bağlantı kuranlar da affı söylememişlerdir. Geçmişte söylemişlerdir. Ama af artık bu süreç içerisinde kesinlikle gündeme gelmemektedir" dedi.



'Türkiye tehditlerden kurtulmuş olacak'



PKK'nın çekilme sürecini değerlendiren Arınç, şöyle konuştu:

"Çözüm sürecinde çok çalışıyoruz. Başarıya ulaşırsa Türkiye korkulardan, tehditlerden kurtulmuş olacak sabırlıyız. Aralık ayında başlayan süreç, neredeyse 8 ayını doldurdu. Eylemsizlik hali eyvallah. Adeta bir bahar havasının olması herkesi mutlu etti. BDP de Öcalan da diyor ki, 'insanlar ölmeyecek, silahlar ülke dışına çıkacak. Silahların konuşmadığı, fikirlerin, siyasetin konuştuğu bir alan olacak.' Buna kimse hayır diyemez.

Öcalan'ın 21 Mart'ta yankılanan sözüydü. Evet denildiğini toplumlar tarafından gördük. Öcalan'ın hitap ettiği kitle, bizim irademiz, önderimizin iradesi diyen kitleler birden fazla. Bunların her birinin evet demesi gerekiyor. Şu ana kadar biz evet denildiğini gördük. Öcalan’ın kesin ve kati olarak artık silahlı eylemelerin son bulması. Kandil’e baktığımız zaman kendileri evet demiş olsa bile bir ikna süreci gerektiğini söylediler. Ne yazık ki örgüt fikir ve eylem olarak şiddetten kolay kolay uzaklaşmıyor.''

Kandil’de yapılan bazı açıklamaların sürece zarar verdiğini ifade eden Arınç, "Öcalan’a karşı mesaj gönderiyor. Ben daha fazla Öcalancıyım gibi. Öcalan’a karşı bir liderlik mücadelesi içerisinde" dedi.

PKK'nın tamamen çekilmesine ilişkin kesin bir tarih vermenin doğru olmadığını söyleyen Arınç, çekilmenin en kısa sürede olması gerektiğini belirtti.



'Öcalan kritik bir rol oynuyor'



Öcalan'ın çözüm sürecinde stratejik bir konumda olduğunu belirten Arınç, "Bizimle bir alışverişi yok. Biz onunla herhangi bir pazarlık yapmadık. Ama Türkiye'de terörün bitmesi konusunda Öcalan kritik bir rol oynuyor. Bu rolünde başarılı olursa, Türkiye çok önemli bir meseleyi çözmüş olacak. Sabırlıyız. Bu işe bağcıyı dövmek için çıkmadık. Üzüm yemek istiyoruz. Çekilme süreci bitmedi. Başbakanımız doğru söylüyor. Nefes alışlarının bile hesabının yapıldığı nerede ne kadar insanın çıktığını bilebilecek bir istihbarat gücümüz var.



'Yüzde 20'yi öpsünler, başına koysunlar'



Yüzde 20 demişse Başbakanımız öpsünler başına koysunlar. Yüzde 80'in hala çıkmadığı, belki hemen çıkabileceği, belli yerlerde beklenildiği toplanıldığı bütün bunların bilgisi de var bizde. Çıkma iradesinde bir geciktirmeye yönelik oluşumun varlığını da hepimiz bilmeliyiz. Bunun nedenlerinden biri Öcalan'a karşı bir tavır içerisindeler, iki hükümetin belli konularda belki bir yol açmasını veya hiç yapılmayacak bir takım söylemlerde bulunmasını istiyorlar. Hayır bizim böyle bir niyetimiz yok. Demokratikleşme adına çok önceden attığımız, atmayı planladığımız adımlardır" şeklinde konuştu.



'Affı düşünmüyoruz'



Genel af olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine ise Arınç şöyle konuştu:

"Hiçbirimiz, hükümet üyesi olarak, Başbakanımız olarak affı düşünmüyoruz. Gündemimizde af yok. Rahatlıkla ve samimiyetle söyleyebilirim. İkincisi bu sürecin başından itibaren ne Öcalan ne de Öcalan ile bağlantı kuranlar da affı söylememişlerdir. Geçmişte söylemişlerdir. Ama af artık bu süreç içerisinde kesinlikle gündeme gelmemektedir."

Demokratikleşme paketinde Ruhban Okulu'na yönelik bazı hazırlıkların da olduğunu söyleyen Arınç, hükümet olarak olumlu yaklaşım içerinde olduklarını dile getirdi.



'Kürt konferansı'na CHP'den katılım olacağı söyleniyor'



Erbil'de yapılacak olan Kürt Konferansı'nı değerlendiren Arınç, "Bu konferans, Öcalan'ın da istekleri arasında. Zannediyorum 4 tane konferans toplanması talimatını vermişti. Biz, bu konferansa ne parti olarak, ne hükümet olarak katılmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nden katılım olacağı söyleniyor. Ona bir şey diyemem. Konferansa, çok renkli, fikir ve siyaset olsun demenin dışında başka unsurların da katılacağı bir toplantı halinde geldi. Biz üşüdük. Üşüdüğümüz için biz AK Parti olarak bu konuda kesinlikle kimsenin katılacağını düşünmüyoruz. Katılmasını da arzu etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.



'Kerkük'ü ziyaret edemediler'



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Irak ziyaretine de değinen Arınç, “Gitmesi açısından olumlu bakabiliriz. Gidiyor da ne yapıyor? Niçin gidiyor? Kimlerle görüşüyor? Bunları görmemiz lazım. Irak güvenli olmayan bir ülke. Dışişleri Bakanlığımız istihbarat olarak gidilmemesi gerektiğini güvenliğin olmadığını söyledi. Ama onlar kahramanlık tasladılar. Gittiler ama yeşil bölgenin dışına çıkamadılar. Kerkük’ü ziyaret edemediler" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Malik’i ile görüştüğünü belirten Arınç, Maliki ile Türkiye ilişkilerini iyileştirmeye yönelik görüşmeleri halinde bunun takdir edileceğini ancak Irak ile ilgili ortada somut bir netice görmediğini dile getirdi.