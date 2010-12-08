-ARINÇ: BÜYÜK BİR ŞAMAR TBMM (A.A) - 07.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Wikileaks internet sitesinde yazılanların, kendilerini ''Amerikan uşağı'' olmakla suçlayanlara büyük bir şamar olduğunu belirterek, ''Şahsiyetimiz konusunda Amerikalı bazı diplomatların densizliklerine elbette rıza gösterecek değiliz'' dedi. Görevi kötüye kullanma suçlarına ceza indirimi öngören yasa teklifinin tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Arınç, Wikileaks belgelerinde kendisiyle ilgili hem bir benzetme hem de yaptığı işlere yönelik bazı konuların yer aldığını söyledi. Arınç, konu ortaya atıldığında Uganda'da olduğunu, döndükten sonra bazı gazetelere açıklamalar yaptığını belirtti. Arınç, şöyle devam etti: ''Yazılan çizilen şeylerin bizi Amerikan uşağı olmakla, işbirlikçi olmakla suçlayanlara büyük bir şamar olduğu kanaatindeyim. Bizim şahsiyetimiz konusunda Amerikalı bazı diplomatların densizliklerine elbette rıza gösterecek değiliz. Ama düşünün ki, 250 bin belge içinde sadece Türkiye'nin değil pek çok ülkenin siyasetçileri konusunda terbiyesizce, aptalca bazı tanımlamalar var. Bunları şiddetle reddederiz. Biz bunlara bakarak yolumuzu tayin etmedik. Benim 1 Mart tezkeresindeki tutumum sebebiyle zamanın büyükelçisinin 'bütün fitne bu adamdan çıkıyor, bununla uyumlu çalışılamaz' demesini, şeref madalyası olarak görüyorum. Bir milletvekiline Tayyip Erdoğan'ın bilmem nesi gibi hitap edilmesinden en az benim kadar sizin de utanacağınızı düşündüğüm için, bunu söz konusu etmemiştim. Sizler veya herhangi bir siyasetçi hakkında böyle büyük bir terbiyesizlik yapılsaydı ondan önce ben kendim ortaya çıkardım. Cevaplarını verdik, veriyoruz. Bu konuda el birliği yapalım. Amerika'nın bazı ülkelerde niçin sevilmediğini araştıranlar, bu diplomatların yaptıkları aptallıkları da göz önüne alsınlar, ondan sonra araştırmalarını daha bilimsel yapsınlar.'' -TRT SINAVININ İPTALİ- Arınç, TRT'de yapım ve yayın sorumlusu alımına ilişkin sınavın iptaline ilişkin bir soruyu yanıtlarken de sınavı ÖSYM'ye yaptırmak istediklerini, ancak ÖSYM'nin mazeret beyan ederek sınavı yapamayacağını bildirdiğini söyledi. Gazi Üniversitesine sınavın yapılmasını teklif ettiklerini ve kabul edildiğini belirten Arınç, üniversitenin, yazılı bildirime rağmen, konulara göre soru oranlarını yanlış sorduğunu bildirdi. Arınç, ''Biz kendimiz bunu tespit ettik. Bunun yanlış olacağına kanaat getirerek sınavın yeniden yapılmasına karar verdik. Ayın 18'inde, gösterdiğimiz ölçüler içerisinde yeni bir sınav yapılacak. Yanlışa bizim katkımızın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü farkına varan da biziz, sınavın hangi ölçüler içinde yapılacağını gösteren de biziz. Gazi Üniversitesi bu işi yanlış yapmıştır. Kendilerine bu işin sorumluluğu da gösterilmiştir. TRT'nin şaibesiz sınav yapması doğaldır. Bu konuda çalışıyoruz'' diye konuştu. Konuşmaların ardından teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi. Teklifin birinci maddesi üzerinde CHP Grubu adına söz alan Ordu Milletvekili Rahmi Güner, teklifin halkın isteğiyle değil, halkın sırtından menfaat sağlayanların, kamuyu zarara uğratanların isteğiyle değiştirilmek istendiğini ileri sürerek, ''Kanun bu şekliyle geçerse cezanın caydırıcılığı kalmaz'' dedi. TBMM Başkanvekili Meral Akşener, bugünkü çalışma süresinin dolması nedeniyle yarın saat 13.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.