-Arınç: Büyük bir liderdi ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatına ilişkin, ''O, görmezden gelinen, yok sayılmak istenen bir halkın varlık mücadelesini veren büyük bir liderdi. Milletimiz büyük ve yiğit bir evladını kaybetmiştir'' değerlendirmesinde bulundu. Arınç, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: ''Kıbrıs Türkünün onurlu mücadelesinin sembolü, kardeş ülkemizin kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, hakkın rahmetine kavuştu. O, görmezden gelinen, yok sayılmak istenen bir halkın varlık mücadelesini veren büyük bir liderdi. Milletimiz büyük ve yiğit bir evladını kaybetmiştir. Kendisini, verdiği büyük mücadelesinden dolayı daima saygı ve rahmetle anacağız. Milletimizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.''