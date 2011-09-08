T24 LogoT24 Logo
Politika

Arınç: ''Bütün Heronlar oradadır diye düşünmeyin'' İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2011 17:26

-Arınç: ''Bütün Heronlar oradadır diye düşünmeyin'' İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bakım için İsrail'e gönderilen fakat Türkiye'ye teslim edilmeyen Heronlarla ilgili olarak ''Sayın Başbakan'ımızın bahsettiği konu maalesef gerçektir. İsrail, kendi sorumluluğunda bakım yapması gereken ve elektronik aygıtları üzerinde tetkik yapması gereken Heronları veya insansız hava araçlarını vermemiştir. Ancak, Elimizdeki imkanlar sadece onlardan ibaret değildir'' dedi. Arınç, Bilgi Üniversitesi ve Bersay İletişim Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan ''Siyasal İletişim Danışmanlığı Sertifika Programı''nın başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Arınç bir gazetecinin İsrail'den gelmeyen Heronlarla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklanmalarını hatırlatması üzerine, buna ilave edebilecek bir husus olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:  ''Şu anda bütün Heronlar veya insansız hava araçları oradadır diye düşünmeyin. Şu anda yeni araçlar elimizdedir. İstihbarat çalışması yapmaktadır. Esasen birtakım giriş çıkışlar da olsa hedefler de olsa. Bu araçlar vasıtasıyla tespit edilmektedir. Sayın Başbakan'ımızın bahsettiği konu maalesef gerçektir ve İsrail kendi sorumluluğunda bakım yapması gereken ve elektronik aygıtları üzerinde tetkik yapması gereken Heronları veya insansız hava araçlarını vermemiştir. Elimizdeki imkanlar sadece onlardan ibaret değil.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24