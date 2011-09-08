-Arınç: ''Bütün Heronlar oradadır diye düşünmeyin'' İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bakım için İsrail'e gönderilen fakat Türkiye'ye teslim edilmeyen Heronlarla ilgili olarak ''Sayın Başbakan'ımızın bahsettiği konu maalesef gerçektir. İsrail, kendi sorumluluğunda bakım yapması gereken ve elektronik aygıtları üzerinde tetkik yapması gereken Heronları veya insansız hava araçlarını vermemiştir. Ancak, Elimizdeki imkanlar sadece onlardan ibaret değildir'' dedi. Arınç, Bilgi Üniversitesi ve Bersay İletişim Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan ''Siyasal İletişim Danışmanlığı Sertifika Programı''nın başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Arınç bir gazetecinin İsrail'den gelmeyen Heronlarla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklanmalarını hatırlatması üzerine, buna ilave edebilecek bir husus olmadığını ifade ederek, şöyle dedi: ''Şu anda bütün Heronlar veya insansız hava araçları oradadır diye düşünmeyin. Şu anda yeni araçlar elimizdedir. İstihbarat çalışması yapmaktadır. Esasen birtakım giriş çıkışlar da olsa hedefler de olsa. Bu araçlar vasıtasıyla tespit edilmektedir. Sayın Başbakan'ımızın bahsettiği konu maalesef gerçektir ve İsrail kendi sorumluluğunda bakım yapması gereken ve elektronik aygıtları üzerinde tetkik yapması gereken Heronları veya insansız hava araçlarını vermemiştir. Elimizdeki imkanlar sadece onlardan ibaret değil.''