-ARINÇ: ''BURSA'YA ÇOK ŞAŞIRDIM'' ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, genel seçimlerde Bursa'dan adaylığı konusunda, ''Başbakanımız aradılar. 'Böyle bir şey düşünüyoruz. Ne dersin?' dediler. Doğrusu çok şaşırmıştım. Sayın Başbakan, beni ikna etti. Görüşerek, konuşarak, doğru olduğuna inandığım bir karar olarak değerlendirdim'' dedi. Arınç, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ''Neden Manisa değil de Bursa'da seçim bölgeniz belirlendi. Bunu siz mi istediniz? Sayın Başbakan mı, komisyon mu uygun gördü?'' sorusu üzerine Arınç, siyasi hayatının çok büyük bölümünü Manisa'da geçirdiğini, dört dönem milletvekilliği yaptığını, daha önce adaylıkları da olduğunu söyledi. Bu dönem de Manisa'dan adaylık müracaatı yaptığını ifade eden Arınç, ama uzun süredir farklı yerlerden aday olacağı konusunun yazıldığını, çizildiğini, bunların içinde Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van dahil olmak üzere pek çok yer bulunduğunu anlattı. Arınç, şöyle dedi: ''Doğrusu bunların hepsine gülüp geçtim. Bir ihtimal vermedim. Amerika'ya gitmiştim. Amerikada iken Sayın Başbakanımız aradılar. 'Böyle bir şey düşünüyoruz. Ne dersin?' dediler. Doğrusu çok şaşırmıştım. 'Dönünce görüşelim' dedim. Cuma gecesi döndüm. Cumartesi günü kendisiyle iki saate yakın görüşme yaptık. Sadece Bursa konusunu değil, farklı şeyler de konuştuk. Sonra pazar günü tekrar bir görüşmemiz oldu. Sayın Başbakanımız, bakanlarla ilgili farklı yerlerden aday gösterimi konusunu çok geniş olarak düşündüğünü, bu konuda istişareler yaptığını, Bursa'dan aday olmam halinde çok daha iyi olacağını, Bursa için de AK Parti'nin seçim sonuçları üzerinde de olumlu etkisi olacağını söyledi. Ben düşüncelerimi ifade ettim. Ama sonunda Sayın Başbakan beni ikna etti. Görüşerek, konuşarak, doğru olduğuna inandığım bir karar olarak değerlendirdim. Bursa'dan adaylığım bu şekilde gerçekleşti. Faruk Çelik arkadaşımızın da Şanlıurfa'dan aday olacağı söylenmişti. Zaten açıklanan listelerde de görüldü ki pek çok bakan arkadaşımız farklı illerden aday gösterildi.''