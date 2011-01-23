-ARINÇ: BUNDAN SONRA DARBE OLMAYACAK İZMİR (A.A) - 22.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bugün Türkiye'de herkes bilmeli ki bundan sonra darbe olmayacak. Bundan sonra ne darbe olacak, ne darbe heveslisi olacak'' dedi. Arınç, Buca Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (BESİAD) 9. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hilton Oteli'nde verilen dayanışma ve tanışma yemeğine katıldı. Burada konuşan Arınç, 12 Eylül'de yapılan referandumla Yüksek Askeri Şura ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararlarına ilişkin yargı yolunun açıldığını belirterek, ''Türkiye'nin son 60 yılının 30 yılını heba eden darbeler döneminin artık bütün izlerini kazımak, son Anayasa değişikliğiyle mümkün oldu'' dedi. Son 5 seneye kadar Türkiye'ye kim gelirse gelsin yarım saat konuştuktan sonra kulağa eğilip 'Darbe olacak mı, olmayacak mı?'' diye sorduğunu dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''Ya Allah'tan korkun. Bunu nasıl sorabilirsiniz? 'Geçmişte şöyle oldu da, böyle oldu da, yine bazı dedikodular var da, eeee olacak mı, olmayacak mı?' Darbe kadar başına taş düşsün. Olmayacak bundan sonra. Hiçkimse bu cesareti bulamayacak. Bu demokrasilerin en çirkin karşılaştığı sorulardan birisidir. Hükümetler seçimle gelir, seçimle gider. (Süleyman) Demirel de eskiden ne derdi? 'Kansız, hilesiz, hurdasız hükümetler değişmeli' derdi. Doğrusu bu. Artık hile, entrika, bilmem neye girmeyeceğiz. Sandıkla gelecekler, sandıkla gidecekler. Millet getirecek, millet götürecek. Döverse bizi millet dövsün, başkalarına izin vermeyiz. Milletin 'Evet' diyeceğine biz de 'Evet' diyeceğiz, milletin 'Hayır' dediğine biz de 'Hayır' diyeceğiz. Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Buna herkesin ayak uydurması lazım. Ayak uydurmakta zorluk çekenler olabilir. 'Ah nerede o eski günler, ne kadar da mutluyduk. Neydi 60'lar, 70'ler, 80'ler' diyenler, iç geçirenler olabilir. Uyanık durmak korkulu rüya görmekten daha iyidir. Bundan sora na darbe olacak, ne darbe heveslisi olacak.'' Herkesin güven istediğini, cebindeki paranın emniyetini istediğini, yatırım yapmanın kolay birşey olmadığını dile getiren Bakan Arınç, şöyle devam etti: ''Niye Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de yatırım yapmıyorsunuz diye kahramanlık taslamaya gerek yok. İş adamının yatırım yapmasını istiyorsanız, kendinizi onun yerine koyun bakalım. 'Gittim Şırnak'ta, Cizre'de fabrika kurdum. Ya yakılırsa bunlar? Ekipmanlarım, aletlerim bombalarla tahrip edilirse?' Bunu düşünmez mi sanıyorsunuz? Onun için Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi. Artık terör ve örgüt silahlı eylem yapamaz hale gelmeli. Bu proje bu yüzyılın en iddialı projesidir. Zaman zaman başarısız görebilirsiniz ama çok yakın zamanda Türkiye inşallah terör belasından kurtulacak, mücadeleyi kazanacağız ve artık Türkiye'nin her yerinde huzur hakim olacak. Barış, kardeşlik hakim olacak.''