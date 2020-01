-Arınç: ''Bugünün muhalefeti yarının iktidarıdır'' TBMM (A.A) - 21.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, muhalefetin her türlü eleştirilerine, yol göstericiliğine, dostluğuna ve arkadaşlığına ihtiyaçları olduğunu belirterek, ''Bugünün muhalefeti yarının iktidarıdır. Biz, sadece iktidarların olduğu rejimleri değil, muhalefetin de olduğu güçlü rejimleri demokrasi kabul ediyoruz'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Tasarıların kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Başbakan Yardımcısı Arınç, tasarıların kabul edilmesinden dolayı herkese müteşekkir olduklarını söyledi. Bütçenin ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyen Arınç, ''İnşallah ülkemizde huzuru, mutluluğu, refahı artıracak güzel çalışmalarla milletimize layık oluruz'' dedi. Arınç, şöyle konuştu: ''Bu dönem içerisinde, konuşmamda da ifade ettiğim gibi, her türlü eleştirilerinize, yol göstericiliğinize, dostluğunuza, arkadaşlığımıza ihtiyacımız var. Muhalefet partilerimizin yapıcı öngörülerine her zaman saygı duyacağız. Ben bugün konuşmamda bazı konulara temas ettim. Önce kendimi hedefe koyuyorum, kendimin çok kusurlu ve yanlış işler yaptığını söyleyerek, bir üslup ortaya koymaya çalıştım. Buna samimiyetle inanıyorum. Diliyorum ki Parlamentomuz, millet iradesinin tecelli ettiği yer, demokrasimizin kalbi, milletimizin arzusu istikametinde güzel işler yapsın. Birbirimize saygıyı, nezaketi ve zarafeti elden bırakmadan Parlamento çalışmalarını yürütelim. Bugünün muhalefeti yarının iktidarıdır. Biz, sadece iktidarların olduğu rejimleri değil, muhalefetin de olduğu güçlü rejimleri demokrasi kabul ediyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. Düşüncelerini komisyondan bu yana samimiyetle ortaya koyan, fikirlerini ve öngörülerini bizimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın genel başkanlar, grup başkanvekilleri, komisyon başkanları, meclisimizin değerli çalışanları ve maddi ve manevi katkısı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'' TBMM Başkanı Cemil Çiçek de 14 gündür devam eden yoğun bütçe görüşmelerini tamamladıklarını belirterek, gece gündüz demeden ve katkı sağlayan tüm siyasi partilere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ve milletvekillerine teşekkür etti. Çiçek, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.