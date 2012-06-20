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Arınç: Bugün Öcalan'a ev hapsi hukuken mümkün değil

Arınç, Öcalan'a ev hapsi konusunda daha önce ''Öcalan'a ev hapsi tartışılabilir'' demişti

20 Haziran 2012 20:13

Başbakan Vekili Bülent Arınç, PKK ile ilgili, "Her halükarda silahlarını bırakacaklar. Başka hiçbir çaresi yok. Biz örgütü kesinlikle muhatap alarak bunları kesinlikle ağzımıza bile almayız" dedi. Arınç, Öcalan'a ev hapsinin hukuken mümkün olmadığını da söyledi.

Bülent Arınç,  Abdullah Öcalan'a ev hapsi tartışmaları ile ilgili, "Bugün ev hapsine çıkması hukuken mümkün değil. Çünkü yargı kararıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlü olan bir insanın denetimli serbestlikten istifade etmesi mümkün görülmüyor" dedi.
 
Arınç, Öcalan'a ev hapsi konusunda daha önce "Terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayacak bir süreçte, dikkate alınabilecek bir konu olabilir. Örgütün tamamen silah bırakması ve eylem yapmaması durumunu kabullenmesine bağlı olarak konuşulabilir" demişti. 

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