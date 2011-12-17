-Arınç: Bu güzellikler bütün dünyada örnek olsun KONYA (A.A) - 17.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Halil Ürün bey,(Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı) eskiden belediye başkanı iken şöyle bir sloganı vardı; 'Konya gibi Türkiye, Türkiye gibi dünya.' Bu iddialı bir sözdü ama bugün gerçekleşiyor. Yıllardır bunu görüyoruz'' dedi. Arınç, Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak için geldiği Konya'da, Anemon Konya Otel'in açılışına katıldı. Şeb-i Arus'u birlikte yaşamak için Hazreti Mevlana'nın dostları olarak Konya'ya geldiklerini ve bu vesileyle Anemon Otel'in açılışına katıldığını ifade eden Arınç, iki güzel toplantının da hayırlı olmasını diledi. -''Bu sene biraz güçlü geldiler''- Arınç, işadamı İsmail Akçura'nın, ''Konya'da biz devlet dairelerinde gördüğümüz kolaylık, yakınlık ve nezaketin biraz daha fazlasını bulduk, Konya'da zarafet de gördük'' dediğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Bunu bir işadamının söylemesi fevkalade güzel birşey. Konya, Hazreti Mevlana'nın yetiştiği güzel bir ilimiz. Onun güzel hasletlerini, Belediye Başkanımız dahil olmak üzere bütün Konyalıların yaşadığını düşünüyorum. Konya'da olmak ayrıca bir güzellik. Konya'da gördüğümüz bu zarafeti Anemon otellerinin bütün müşterilerine yansıtacağını umuyorum. Buraya gelince insanlar huzur buluyorlar. Arkadaşlığı, kardeşliği, paylaşmayı, dostluğu Konya'da çok güzel şekliyle görüyorlar. İkramların en büyüğü dostlukların arkadaşlıkların en güzeli Konya'da. Her sene Şeb-i Arus toplantılarına misafirlerimiz geliyor ama bu sene biraz güçlü geldiler. Başbakanların, bakanların, büyükelçilerin olduğu 60'a yakın misafirimiz var. Akşam sema gösterisini hep birlikte izleyeceğiz.'' -''Türkiye fersah fersah önde''- Konya'nın bütün dünyada tanınacağını dile getiren Arınç, şöyle devam etti: ''Eskiden şu kadar turist geliyorsa emin olun bu son yıllarda 10 misline katlanmış durumda. Ama öyle bir potansiyelimiz var ki, bunu daha da ileriye götüreceğiz. Yılda takriben 30 milyon turist Türkiye'ye geliyor. 30 milyar dolarlık kazancımız oluyor. Bugün Antalya bölgesinin ve Türkiye'de belli turizm merkezlerinin ne kadar güçlü yatak kapasitesine sahip olduğunu ve Türkiye'deki hizmet sektörünün Avrupa ülkelerinden bile kat kat ne kadar üstün olduğunu giderek, yaşayarak görebilirsiniz. Bundan 3-4 yıl önce Yunanistan'a gitmiştim. Atina'da kaldığımız çok yıldızlı bir oteldeki hizmetle, Türkiye'deki 4 yıldızlı bir oteldeki hizmetin fersah fersah birbirinden ne kadar uzakta olduğunu görmüştüm. Yani biz fersah fersah daha ilerideydik. Bugün pek çok yerde otelcilik hizmetlerinde, tüm turizm sektöründe, hizmet sektöründe Türkiye çok iyi noktada.'' Arınç, her ilin böyle otellere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, ''Manisa'da bile otel yatırımı yapmak için arsa arayan 4-5 tane müteşebbisin olduğunu biliyorum. Bunlar güzel şeyler. Artık insanlar güzel yerlerde konaklamak istiyor. Eskideki anlayış gitti. Misafirperverlik aynen kalsın ama fiziki mekanlarımızı güzelleştirmeliyiz'' dedi.