-Arınç: Bu anayasa Türkiye'ye yakışmıyor İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün 175 maddelik Anayasa'nın yarısından fazlasının değiştiğini belirterek, ''Ama artık böyle bir Anayasa, Türkiye'ye yakışmıyor. Neden? Çünkü Türkiye, hem Avrupa Birliği'nde aldığı mesafeyle, hem de demokrasisinde yaşadığı gelişmelerle artık darbelerin izlerini tamamen sildi'' dedi. Bülent Arınç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Conrad Oteli'nde düzenlenen ''Türk-Arap Medya Forumu''nun ardından, foruma katılan Arap ülkelerinden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mısır'da yayın yapan El-Ahram gazetesinden Beşir Adbüdfettah'ın, ''Türkiye'de yeni Anayasa hazırlığı içindesiniz. Biliyorum ki görüşmeler devam etmektedir ve anlaşmazlıklar var. Acaba siz bu Anayasa'yı önümüzdeki yılın ortasında tamamlayacak mısınız? Bu yeni Anayasa Kürt meselesine, başörtü meselesine çözüm getirecek midir? Ordunun politikadaki rolünü çözecek midir?'' şeklindeki sorusuna karşılık Arınç, şu yanıtı verdi: ''Bunu başaracağız. TBMM, yani halkın oylarıyla bir araya gelen milletvekillerimiz, Türkiye için yeni, demokratik, özgürlükçü bir Anayasa'yı meclisimizin yapmasına imkan tanıyacaklar. Üzülerek söylüyorum TBMM'nin ilk toplantısını 23 Nisan 1920'de yaptık, yani bağımsızlık mücadelemizin devam ettiği günlerde. Oysaki Türkiye'nin parlamento tecrübesi bununla başlamadı. 1876'dan bu yana Meclis-i Mebusan da bir parlamento tecrübesidir. Ama biz Cumhuriyet döneminden başlatırsak, ilk bağımsızlık mücadelesini 23 Nisan 1920'de Ankara'da meclisimizin açılmasıyla başlatabiliriz. O zaman meclis 1921'de bir Anayasa yaptı, yine 1924'te bir Anayasa yaptı. Bunlar meclisin kendi iradesiyle yaptığı anayasalardır.'' Daha sonraki süreçte Cumhuriyet'in ilan edildiğini, bugüne kadar da 80 küsür yılın geçtiğini ifade eden Arınç, şunları söyledi: ''Cumhuriyet döneminde maalesef demokrasimiz, parlamentomuz iki defa inkıtaya uğradı, darbe yapıldı. Birisi 27 Mayıs 1960, diğeri 12 Eylül 1980'de. Askerler yönetime el koydular, ihtilal yaptılar ve o günün siyasi partilerinin genel başkanlarının tutuklanmasını istediler. Siyasi partiler kapatıldı. Bu darbeler sonrasında da bir şekilde yeni anayasalar yapıldı. Birisine 61, diğerine 82 Anayasası diyoruz. Sonra bugüne geldik, aradan 30 yıldan fazla bir zaman geçti. Mevcut Anayasa'nın maddelerinin yarısından fazlası değişti. Değişmeye ihtiyaç duyuldu. Bugün 175 maddelik Anayasa'nın yarısından fazlasının değiştiğini görüyoruz. Ama artık böyle bir Anayasa, Türkiye'ye yakışmıyor. Neden? Çünkü Türkiye, hem Avrupa Birliği'nde aldığı mesafeyle, hem de demokrasisinde yaşadığı gelişmelerle artık darbelerin izlerini tamamen sildi. Şu anda Türkiye, parlamenter demokratik bir sistem içerisinde cumhuriyet rejimi ve demokrasiyle yönetiliyor.'' ''Geldiğimiz noktada darbeden arta kalmış bir Anayasa ile yönetilmek ayıbımıza gidiyor. Bundan utanıyoruz'' diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dolayısıyla AK Parti iktidarı olarak 9'uncu yılında üç dönemdir tek başına iktidar olan ve her seçiminde bir diğerinden daha fazla oy alan, darısı başınıza, son seçimlerde de yüzde 50 oyla tekrar tek başına iktidar olan bir partinin, mutlaka yeni bir anayasa ihtiyacını önüne koyması lazım. Bu ihtiyacımızı şimdilik diğer partiler de makul gördüler. Parlamentoda 4 siyasi partinin eşit temsilcileri bir araya geldi ve yeni Anayasa üzerinde meclis başkanımızın başkanlığında çalışmalar başladı. Bu Anayasa'yı inşallah demokrat, sivil, özgürlükçü bir Anayasa olarak hazırlayacağız. Türkiye'nin önündeki pek çok sorunların çözümüne katkı sağlayacak yeni bir Anayasa'yı yapacağız.''