-ARINÇ: BU ANAYASA 16 DEFA DEĞİŞMİŞ, ÜLKE PARÇALANMAMIŞ SOMA (A.A) - 07.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 1982 Anayasası'nın bugüne kadar 16 defa değiştiğini, değişiklikler sonucunda ülkenin parçalanmadığını, tehdit altında kalmadığını ve bölünmediğini vurgulayarak, ''Şimdi değişince 'bölünecek, parçalanacak' demek, milleti sersem sanmak demektir'' dedi. Arınç, Manisa'nın Soma İlçe Belediyesinin Kaymakam Gündüz Beder Kültür Merkezi'nde düzenlediği iftardan sonra yaptığı konuşmada, halk oylamasını halkın yakından takip ettiğini, insanların düşünerek vicdani kararını vereceğini söyledi. Referandumla ilgili kampanya başladığından bu yana ''evet'' ve ''hayır'' kelimelerine karşı çok haksızlıklar yapıldığını, Manisa'daki bir mağaza vitrinindeki ''İndirime Evet'' yazısından birilerinin huylanarak, seçim kuruluna müracaat ettiğini belirten Arınç, ''Mağazanın reklam mahiyetindeki 'evet' kelimesinden bile huylanan tabiatımız var'' dedi. Yapılan işin mahiyetinin önemine dikkati çeken ve Anayasa değişikliğinin önemli bir konu olduğunu, bu değişikliklerin insanlara, ülkeye neler getirdiğinin anlatılması gerektiğini söyleyen Arınç, kısır politikalarla sanki yarın seçim yapılacakmış gibi bir havanın oluşturulduğunu dile getirdi. Arınç şöyle konuştu: ''Çok şükür akıllı insanlarız. Aklımızın gereği odur ki, yapılan işin ne getirip götürdüğüne bakacağız. Anayasa değişiklikleri eğer ülkemiz için daha ileri demokrasi, yurttaşlarımız için daha çok özgürlükler getiriyorsa ve gelecek kuşaklar bundan çok daha güzel yararlanacaksa, buna 'evet'ten başka bir şey söylenemez.'' -REFERANDUM SÜRECİ- Referandum süreciyle ilgili katılımcılara bilgi veren Arınç, şöyle konuştu: "Demokrasi diyorsak sandığa ve millet iradesine güveneceğiz. Demokrasi diyorsak milleti yanıltmayacağız. Hatta sandık başına gitmemesi için tehdit ve baskı yapmayı aklımızdan geçirmeyeceğiz. Çünkü demokrasi mücadele ede ede bugüne geldi. İnanıyorum ki, hiçbir parti farkı gözetmeksizin millet, kendi Anayasası'nda yapılan bu değişiklikleri doğru bulduğu takdirde 'evet' diyecektir. Bu Anayasa değişikliği 1982'den bu yana yapılan 17. değişikliktir. Bizden önce tam 16 defa değiştirilmiş. Birileri korkuyor ya, 'Anayasa değişti, bittik, mahvolduk' diye. Öyle bir şey yok. Anayasaların değişmesi mutlaktır. Çünkü anayasa, Allah değil, kul yapısıdır. İhtiyaç olduğunda değişebilir, bazı hükümler yürürlükten kaldırılabilir. Bu Anayasa 16 defa değişmiş ülke parçalanmamış, tehdit altında kalmamış, bölünmemiş. Şimdi değişince 'Bölünecek, parçalanacak' demek, milleti sersem sanmak demektir.'' -MAFYA VE ÇETELEŞME- Hükümet olarak yaptıkları en önemli işlerden birinin de çete ve mafyaya karşı verdikleri mücadele olduğunu anlatan Arınç, 8 yılda Türkiye'de 55 tane mafya örgütünü çökerttiklerini söyledi. -38 BİN ENGELLİ İŞE ALINACAK- Yeni Anayasa'nın kadınlara, engellilere pozitif ayrımcılık getirdiğini, bu sene 38 bin engelliye kadro verip işe yerleştireceklerini, kimi engellinin evinde oturarak iş hayatına katılacağını ifade eden Bakan Arınç, yapılan bazı değişiklikler hakkında da bilgi verdi.