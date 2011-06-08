-ARINÇ: BİZİM DÖNEMİMİZDE FAİLİ MEÇHUL YOK BURSA (A.A) - 07.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bizim dönemimizde faili meçhul cinayetler yok. Çünkü AK Parti çetelerden de mafyadan da hesap soruyor. Çünkü AK Parti ülkede sivil hükümetleri alaşağı eden darbelerden, darbecilerden hesap soruyor'' dedi. Arınç, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere birçok partinin katıldığını ve meydanlarda halka vaatlerde bulunulduğunu bildirdi. Seçimlere katılan partilerin hiçbirinde iktidara gelecek güç ve iktidara geldiğinde yapacaklarına ilişkin fikir bulunmadığını öne süren Arınç, pek çok partinin yalan yanlış vaatlerle insanlardan oy devşirmeye çalıştığını ifade etti. Arınç, bu partilerin geçmişlerine bakıldığında memleketin yoksulluğa gittiğini, ülkenin krizlerle uğraştığını, işsizlik ve fiyatlarda artış olduğunu anlatarak, şunları söyledi: ''Bunların döneminde enflasyon olmuş, kardeş kavgası olmuş. Eskiden üzülerek hatırladığımız pek çok olay var ki, onların içerisinde AK Parti yok. Sivas'ta Madımak olayları olduğunda DYP ve SHP ortaklığı vardı. Kahramanmaraş, Çorum olayları yaşandığında başka bir koalisyon ortağı partiler vardı. Siyasi suikastların, faali meçhul cinayetlerin işlendiği dönemlerde yine AK Parti yoktu. Bunların hepsi vardı. Ülkede karmaşa, kardeş kavgası, Türk-Kürt, sağcı-solcu, Alevi-Sünni kavgası, hep bu koalisyonların, bu siyasi partilerin hükümet olduğu bu dönemlerde. Çok şükür biz 2002'den beri varız. 2002'den beri Türkiye'de böyle bir toplumsal kavga olmadı, böyle bir ayrışma olmadı. İhtilafları çözme noktasında adım attık. Milli birlik ve kardeşlik projemizi de uygulamaya başladık. Artık bizim dönemimizde faili meçhul cinayet yok. Çünkü AK Parti çetelerden de mafyadan da hesap soruyor. Çünkü AK Parti ülkede sivil hükümetleri alaşağı eden darbelerden darbecilerden hesap soruyor.'' -''ABDEST NAMAZ KILINIRKEN ALINIR'' CHP'nin en büyük projesini açıklamak üzere düzenlediği toplantının cuma namazı saatine geldiğini anımsatan Arınç, gazetecilerin hatırlatması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Tolon'un, ''Ne olmuş cuma saatine denk geldiyse. Onlar da cumayı kaza etsinler'' dediğini belirtti. Arınç, şöyle devam etti: ''Cuma kaza edilir mi, duydunuz mu böyle bir şey? Ben duymadım. Beyefendi de duymamıştır ama kafadan atıyor. Ecevit'e bizde birisi laf söylemiş de, Kılıçdaroğlu diyorki; 'Sen Ecevit'in adını nasıl ağzına alırsın. Abdest alacaksın, ondan sonra olacak.' Ne abdest bilir bunlar ne İslam bilir ne Kur'an bilir. Biz her gün 'Allah' diyoruz abdest mi alıyoruz? Her gün 'Selatu Selam' getiriyoruz, abdest mi alıyoruz? Abdesti, namaz kılarken alırız, Kur'an okurken alırız, camiye girerken alırız. Bunlarla cehaletleri ortaya çıkıyor. Ama oy almak uğruna bazen çarşaflı kadınlara bile Baykal döneminden beri rozet takmaya başladılar. Boya döküldü, yüzleri göründü. Çarşaflı iki kadın seçim otobüsüne binmek isterken kendilerini otobüsten attılar. Sonra da Mersin'de kadın kolları güya çarşafı protesto etmek için hanımlarımızın, bacılarımızın çarşaflarını aldı, parça parça ettiler, ayaklar altında çiğnediler. Bunları 40 yıl kazanda kaynatsanız eski huylarından vazgeçmezler. Bunların ne ekonomi bilgisi ne milletin maneviyatına dair, tarihine, kültürüne dair bir şey bildikleri var.''