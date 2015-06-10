Arınç: Biz iktidara mahkûm ve mecbur bir partiyiz, biz iktidar olmalıyız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir resim sergisinde, gazetecilerin seçim sonuçlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarının halkın takdiri olduğunu söyleyen Arınç, "Biz iktidara mahkum ve mecbur bir partiyiz, biz iktidar olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ressam Betül Makas'ın kişisel resim sergisini gezen Arınç, aktif siyasetin içinde olup olmayacağına yönelik bir soruya da, "Tabii yarın MKYK toplantımız var. Yanımızda Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış var onunla da bu seçim sonuçlarını bir değerlendireceğiz" cevabını verdi.

Seçim sonuçlarının analizine, tartışmasına ihtiyaçları olduğunu söyleyen Arınç, "Çünkü halkın takdiri böyle olduysa, halkın takdiri bizim kabulümüzdür, bunu rahatlıkla ifade ediyoruz. Yüzde 50 ile tek başına iktidar yapan, milletimize nasıl teşekkür ettiysek, bu seçim sonuçları bizim açımızdan, üzüntü verici olmakla birlikte halkın kararıdır. Ona da saygı duymamız lazım, bu sonucu meydana getiren sebepleri de hem bilimsel hem de sosyolojik açıdan mutlaka incelemek ve bunun bir gereğini yapmak lazım" dedi.

Arınç, sözlerne şu şekilde devam etti:

"Çünkü biz iktidara mahkum ve mecbur bir partiyiz, biz iktidar olmalıyız. Ak Partibütün icraatlarını iktidar olarak yaptı. Türkiye için hedeflerimiz var, 2023 var, 2053 var, 2071 var, bunlar hiç bir partinin umurunda değil. Bunları gerçekleştirmek bize düşen bir görev, o yüzden en kısa zamanda yapılacak bir seçimde, erken seçimi kastetmiyorum, önümüzde yapılacak ilk seçimde, mutlaka AK Parti'nin tekrar eski gücünden daha fazlasını bulması gerekiyor. Buna da muktediriz, gücümüz var. İnşallah ilk normal seçimde deyim, yanlış anlaşılmasın AK Partinin bu gücüyle çekirdek kadrosuyla, oy noktasında en düşük oranı yakaladığı bir zamanda; yeniden ayaklarının üzerinde dimdik yükseleceğini düşünüyorum. Anadolu insanı 'yiğit düştüğü yerden kalkar' derler bu yiğit düştüğü yerden kalkacak. Kaldı ki düşmedi sendeledi, ama biz iktidar olmaya mecburuz çünkü ülkemize ve milletimize hizmeti ancak iktidardayken yapabiliriz."

"AK Parti uzlaşı adımları atacak mı, koalisyon çalışmaları olacak mı" sorusu üzerine ise Arınç, "Bu kadar yetsin, resimden başladık nereye geldik, o da bu resimlerin hatırına. Senaryolar, çok rivayet muhtelif, sonunda ne olur. Hep beraber göreceğiz" dedi.