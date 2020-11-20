Arınç, Biden'ı tebrik etti, Türkiye hakkındaki açıklamalarını hatırlattı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a gönderdiği tebrik mesajında, Biden'ın 2019 Aralık ayında New York Times’a verdiği röportajda Türkiye ile ilgili “Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım” sözlerine değinerek, Türkiye ile ilgili düşüncelerinin bu olmadığına inanmak istediklerini ifade etti.

Twitter'da paylaşımda bulunan Arınç, Biden'ı "Yıllar önce Bosna savaşında soykırıma uğrayan Müslüman Boşnakların haklarını savunan insan" cümlesiyle överek tebrik etti. Arınç'ın açıklamaları şu şekilde: ABD’de yapılan seçimler sonucunda Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye ile ABD uzun yıllara dayanan bir stratejik ortak ve müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ilişkinin temelinde karşılıklı anlayış ve işbirliği yatmaktadır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın yakın geçmişte Türkiye’nin iç politikasına yönelik bazı sözleri Türk kamuoyunda çok haklı tepkilere yol açmıştı. ​Biz, bu sözlerin seçim kampanyası esnasında iç politika merkezli bir propaganda kapsamında sarf edildiğine ve Sayın Biden’ın ülkemiz ile ilgili düşüncelerini olmadığına inanmak isteriz. Bizim için Joe Biden, yıllar önce senatör olarak Bosna savaşında soykırıma uğrayan Müslüman Boşnakların haklarını en yüksek perdeden savunan insandır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın yeni başkanlık döneminin dost ve müttefik iki ülke arasında yeni bir sayfa açarak karşılıklı güven ve diyaloga dayalı hayırlı gelişmelere katkıda bulunmasını temenni ederim."

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Biden, "Erdoğan'ı seçimle devirin" demişti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden da geçen Aralık ayında yaptığı bir konuşma nedeniyle Ağustos ayında Türkiye'de gündem olmuştu. Konuşmasında "Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemek gerektiğine" vurgu yapan Biden, Erdoğan'a baskının artırılması gerektiğini kaydetmiş, Erdoğan'ı devirme işinin seçimler yoluyla yapılması gerektiğini de sözlerine eklemişti.

Erdoğan, Biden'ın sözlerine "Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz, çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın" tepkisini vermişti.

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