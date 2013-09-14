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Politika

Arınç: Beşir Atalay da 28 Şubat'tan zarar gördü

Bülent Arınç: Biz bu konuda kendi aramızda doğrudan zarar görmüş arkadaşlarımızın dosya ve iddianameyi inceleyerek müdahale talebinde bulunmaları gerektiğini düşünüyoruz

14 Eylül 2013 13:13

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 28 Şubat davasına AKP'den bazı isimlerin de müdahil olabileceğini söyledi. Arınç bu süreçte doğrudan zarar görenlerden birisinin de Beşir Atalay olduğunu belirtti.
 
Kanal 7 televizyonunda soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye çok zarar verdiğini söyleyerek, "Bu konuda medya kesimini ayrı düşünmek, olayı destekleyen sermaye kısmını ayrı düşünmek lazım" dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Arınç, AKP içinde de 28 Şubat sürecinden zarar gören isimlerin olduğunu belirterek, "Biz bu konuda kendi aramızda doğrudan zarar görmüş arkadaşlarımızın dosya ve iddianameyi inceleyerek müdahale talebinde bulunmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bunlardan birisi Sayın Beşir Atalay'dır ama tamamen kendi takdirinde olan bir konudur" yorumunu yaptı.
 
Başbakan Yardımcısı Arınç'a yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da mevcut belediye başkanlarının tekrar aday olup olmayacağı da soruldu. Bülent Arınç, "Mevcut belediye başkanları içinde Ankara ve İstanbul'da bir sorun olmadığını arkadaşlarım bana söylediler" dedi.
 
 

'CHP ondan çekiniyor'

 
 
Mustafa Sarıgül'ün İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına olası adaylığıyla ilgili de konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bizim açımızdan çekinilecek bir isim değil, daha çok CHP ondan çekiniyor" yorumunu yaptı.
 

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