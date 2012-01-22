-Arınç: ''Beklentimiz şimdi Yargıtay'ın kararında'' BURSA (A.A) - 22.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hrant Dink cinayeti davasında, mahkemenin hakiminin ve savcısının konuştuğunu, birbirleriyle çeliştiklerini, tarafların avukatlarının çelişkili beyanda bulunduklarını belirterek, ''Bütün bu konuşulanlara da baktığımız zaman, bu davayla ilgili verilen kararın, bazı açılardan eksik ve hatalı olduğu göze çarpıyor'' dedi. Bursa Polisevi'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Arınç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Arınç, bir gazetecinin Yasin Hayal'in avukatının, ''Hrant Dink cinayetinin bir örgüt işi olduğu'' yönündeki açıklamasını hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, ayrıntılar üzerinde durmayacağını, ancak Hrant Dink cinayetiyle ilgili mahkemenin verdiği kararın vicdanları tatmin etmediğini ve hangi eksiklikleri bulduğunu daha önce ifade ettiğini anımsattı. Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle konuştu: ''Şimdi o mahkemenin hakimi konuşuyor, savcısı konuşuyor, birbirleriyle çelişiyorlar. Yine o davayla ilgili sanık avukatları, müdahil avukatları konuşuyorlar, çelişkili beyanda bulunuyorlar. Bütün bu konuşulanlara da baktığımız zaman, bu davayla ilgili verilen kararın, bazı açılardan eksik ve hatalı olduğu göze çarpıyor. Dolayısıyla bir yargı sürecinde şimdi temyiz aşamasına odaklanmalıyız ve temyizde Yargıtay'ın bu konulara da dikkat ederek, bu dava hakkında hem hukuki hem de vicdani bir karar vermesi konusunda beklentilerimizin olduğunu söylemeliyiz. Yoksa o böyle söyledi bu böyle söyledi, bunları tartışacak bir noktada olmayalım. Ama konuşulanlara bakılırsa bir örgüt suçu veya örgütün fiili ve hukuki yönlendirmesiyle veyahut da azmettirmesiyle işlenmiş bir suç olduğu daha ağır basan bir kanaat haline geliyor. 'Bunlar kimlerdir, bu suçtaki katkıları ne kadardır?', bunları bir yargının, mahkemenin mutlaka değerlendirmesi gerekecek. Ağır cezadan çıktığına göre bütün bu beklentilerimiz şimdi Yargıtay'ın 1. Ceza Dairesi'nin vereceği karardadır. Umarım, Türkiye'ye örnek bir karar olur her haliyle yeniden bir yargılama gerekiyorsa o yapılır ve eksikler tamamlanır. Yok başka açıdan bir karar verilecekse onu da hukuki olarak hepimiz takip edeceğiz.'' -''Sarkozy'nin yönlendirmesi var''- Fransa'nın başkenti Paris'te dün yapılan ve 40 bin dolayında Türk'ün ''soykırım kararı''nın senatodan geçmemesi için yaptığı protesto gösterisini hatırlatan bir gazetecinin, değerlendirmesini sorması üzerine Arınç, Fransa'da cereyan eden olayı artık herkesin bildiğini söyledi. Arınç, ''Soykırım yoktur'' diyene hem hapis hem de para cezası getiren bir tasarının geçtiğimiz günlerde oylandığını ve kabul edildiğini hatırlatarak, Fransız Parlamentosu'ndaki oylamaya 50 civarında katılım olduğunu, bunlardan bir kısmının çekimser kaldığını veya aleyhte oy kullandığını, ancak büyük çoğunluğun, parlamentonun onda biri kadar bir katılım ile bunun geçtiğini belirtti. Tasarının şimdi senatoda bir safhasının olduğuna dikkati çeken Arınç, şöyle konuştu: ''Senatonun komisyonu bunu reddetti. İnsan haklarına ve anayasaya aykırı buldu. Ancak bunu tekrar senatoya gündem içinde getirme imkanları var. Bu da sanıyorum yarın, pazartesi günü olacak. Tabi insan hakları bakımından fikir ve ifade özgürlüğüne aykırılık bakımından yanlış olduğunu hepimiz söylüyoruz. Fransa'da pek çok entelektüel aydın ve siyasetçi de aynı kanaati paylaşıyor. Fransa iç politik sebeplerle Sarkozy'nin yönlendirmesiyle böyle bir kanunu çıkarmaya çalışıyor. Yani biz belli bir şeye inanmak zorunda bırakılıyoruz. 'Vardır' diyenleri alkışlıyorlar, 'Yoktur' diyenlerin ifade özgürlüğünü kabul etmiyor, onları cezaevine atmaya hazırlanıyorlar. Eğer böyle bir kanun çıkarsa Fransız gazetelerinin sorduğunu ben de sorayım; Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya, Paris'e geldi ve 'Soykırım yoktur' dedi, ne yapacaksınız? Bunu göze almış binlerce Türk vardır, bunu göze almış binlerce Fransız entellektüeli vardır. Sadece önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ermeni diasporasının oyunu alabilmek için yapılan bu atraksiyonu Fransa Senatosu'nun da kabul etmeyeceğini düşünüyoruz.'' -''Strazburg'da, AA'nın fotoğraf sergisini açacağız''- Arınç, bu akşam Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile birlikte Strazburg'a gideceğini belirterek, Strazburg'un, Avrupa Konseyi'nin ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun merkezi olduğunu belirtti. Strazburg'da yarın önemli bir serginin, Somali'ye giden AA Foto Muhabirlerinin çektiği ve bütün dünyada ilgiyle karşılanan fotoğrafların sergisini açacaklarını kaydeden Arınç, ayrıca Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jack Lange ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceklerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanını ziyaret edeceklerini, AK Parti Milletvekili Tülin Erkal Kara'nın da dahil olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubunun milletvekilleriyle de orada toplantılar yapacaklarını anlattı. -''Müthiş bir başarı öyküsü''- Arınç, oradan verecekleri mesajlarda, aydınlanmanın beşiği sayılan Fransa'da ifade özgürlüğüne vurulan bu büyük darbenin nasıl karşılanacağını ifade edeceklerini belirterek, Strazburg'da 2 gün kalacaklarını, Frankfurt'ta da toplantılar yaptıktan sonra döneceklerini bildirdi. Başbakan yardımcısı Arınç, şöyle dedi: Dolayısıyla ben Türkiye'de gösterilen haklı tepkilerin Avrupa içerisinde de gösterildiğine inanıyorum, ama dün müthiş bir başarı öyküsünü gördük. Sadece Paris'te veya Fransa'da yaşayan Türkler değil, Avrupa'daki Türk yurttaşlarımız bir araya geldiler, 40 bini aşkın bir kalabalık ilk defa Fransa'nın merkezinde bir arada coşkuyla kendi haklı tezlerini ortaya koydu. Bu mitinge, yürüyüşe katılan bütün yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.''