Arınç: Bedelli askerlik ücreti düşürülecek

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'te yaptığı gezi sırasında dövizli askerliğe ilişkin "Vatandaşlarımızı haklı bulduk bu işi çözeceğiz" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde üçüncü Avrupa Medya Buluşmaları gerçekleşti. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Avrupa'da Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarını bir araya getirerek aralarındaki iletişimi güçlendirmek, sorunlarını yerinde tespit etmek, Avrupa’daki Türk medya potansiyelini ortaya koymayı amaçlayan üçüncü medya buluşması Paris’te düzenlendi.

Avrupa’da yaşayan vatandaşların sıkıntılarını dile getiren Arınç şunları söyledi:

“Avrupa’da yaşayan vatandaşların sıkıntılarını Fransa için sorun değil ancak Almanya içi çifte vatandaşlık çok büyük sıkıntı. Özellikle 2013 ve daha sonraki yıllar mutlaka tercih yapılması gereken yıllar.Geçmişte çifte vatandaşlığa hizmet eden Almanya halen bazı ülkelere karşı meşru ve haklı gören Almanya Türkiye’ye karşı çifte vatandaşlığı kabul etmediğini kabul ediyor.Bu tamamen Türkiye’nin gücü ile doğru orantılı. Masaya otururken daha dik oturabiliyorsanız, ekonominiz güçlü ise ve ya başka siyasi konular Türkiye ile Almanya’nın birlikte iş yapmasını gerektiriyorsa siz oradan masadan kazançlı çıkıyorsunuz.”

Arınç, “Eskiden başı öne eğilmiş ne söylerse kafasını öne eğip kafasını sallayan Türkiye yok artık. ciddi, güçlü oturuyor” diye devam etti.

Bülent Arınç pasaportlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Vatandaş Almanya’da Alman pasaportu çıkartmak için elli avro verirken Türk pasaportu çıkartmak için iki yüz avro ödüyoruz. Bu bizim için büyük bir yük. Ekonomik kriz bizim Özellikle yurttaşlarımızı ve gençlerimizi daha çok vuruyor. Bunu azaltmamız istendi haklı gördük."



Bedelli askerlik konusu



Dövizli Askerlik Bedellerinin yükseklik olduğu ve indirilmesi yönündeki talepleri haklı bulduklarını söyleyen Arınç şöyle konuştu:

“Bedelli, dövizli askerlikle ilgili yaptığımız düzenleme ile gençlerimiz eskiden Burdur’a gelip 21 gün askerlik yapmış gibi oluyorlardı. Belli bir bedel alıp siz asker oldunuz diyorduk. O bedel 10 bin avroya yükseldi. 10 bin avro da gençlerimiz için büyük bir yük haline geldi. Bu parayı kabul etmeyip Alman vatandaşlığına geçmek isteyen bu parayı kabul etmeyen bir kitle var denildi. Bir ocaktan itibaren yürürlüğe girenler var. Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirdim. Geriye dönük, ileriye dönük nasıl yaparız. Bu gelen talepleri haklı buldu arkadaşlarımız. Biz zannediyorduk, düşünüyorduk ki bu bedel ödenebilir. Bu kadar harç yüksek değildir. Vatandaşlarımız böyle olmadığını bize söylediler. Geçmişte de söylenmiş ama kulak asmamışsınız . Bunu bir şekilde düzeltelim denildi. Ya yeni yılbaşından itibaren ya bir ara çözüm bulunmak suretiyle.”

Arınç konuşmasında ayrıca ”Basın olarak dile getirdiğiniz konular bizim önümüzü açabilir.Bizim önümüzü açın.Basın gören göz , konuşan dil,duyan kulak sizsiniz” dedi.