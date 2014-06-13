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Arınç: Bayrak indirmenin cezası alnından vurup indirmek değildir

Bülent Arınç: Her halt işleyeni alnının çatısından vurmaya kalksak yollar ceset kaynar

13 Haziran 2014 14:24

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lİce'de yaşanan bayrak indirme krizine ilişkin, "Bahçeli 'vurmak haktır, helaldir' diyor. Helalliğine karışmam ama hukuk bu değildir. Türkiye’de idam cezası kalkmıştır, bayrak indirmenin cezası da alnının çatısından vurmak değildir" dedi.

Televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Arınç, gündemdeki IŞİD ve Bayrak indirme krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arınç, "Her halt işleyeni alnının çatısından vurmaya kalksak yollar ceset kaynar. Adam öldüreninin cezası bile müebbet hapis. Polis ve güvenlik güçleri silahı en son kullanacaktır" ifadesini kullandı.

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

Bayrak direğine çıkan kişinin eylemine şöyle bakıyorum:

Bu suçtur, suç olmanın ötesinde yakışıksızlıktır, saygısızlıktır. Olay askeri bir bölgede olmuştur, korunan bir yerdedir. Buraya dışarıdan bir kişinin girmesi yasaktır, giremez. Müdahale edeceksiniz, onu indireceksiniz. Koşacaksınız yakalayacaksınız adalete teslim edeceksiniz. 

Bunlar neden yapılmadı?

Bu bölgede güvenliği sağlamakla görevlilerdedir sorumluluk. Neden bu adam yakalanmadı? Sorumluları bu şurada görevli kimse onlardır, hesabı sorulacaktır. Sayın Bahçeli vurmak haktır, helaldir diyor. Helalliğine karışmam ama hukuk bu değildir. Türkiye’de idam cezası kalkmıştır, bayrak indirmenin cezası da alnının çatısından vurmak değildir. 

BBP de buna katıldı evet  onu indirmek lazımdı, halletmek lazımdı diyor, yanında da Kılıçdaroğlu var. Çok terbiyesizce şunu söylüyor: Bülent Arınç talimatı açıkladı, asker kurşun atamayacak.

Bunların üçü anlaştı, MHP, CHP, BBP…

Seçim öncesi çatı çalışmaları bunlar. Bunlar Türkiye’yi idare etseler ne olur halimiz Allah aşkına. Her halt işleyeni alnının çatısından vurmaya kalksak yollar ceset kaynar. Adam öldüreninin cezası bile müebbet hapis. Polis ve güvenlik güçleri silahı en son kullanacaktır.

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