-Arınç Başoğlu'nu hastanede ziyaret etti ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla eski Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini bildirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Arınç, Twitter hesabında şunları paylaştı: ''Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasının uzun süre genel başkanlığını yapan sendikacı ağabeyimiz Mustafa Başoğlu'nu hastanede ziyaret ettim. Ramazan ayının son günlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Ağabey'in yoğun bakımdan çıktığını duyunca bugün ziyaretine gittim. Kendisini ileri yaşına rağmen oldukça dinç, sağlıklık ve neşeli gördüm. Ben bir kez daha ülkemize bir sendikacı olarak 50 yıl hizmet eden ağabeyimize tekrar, ailesine, dostlarına, uzun yıllar sendikacı olarak temsil ettiği sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''