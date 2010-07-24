-ARINÇ: ''BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE İLERİ SEVİYEDEYİZ'' ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Memnuniyetle müşahede etmekteyiz ki artık basın özgürlüğü açısından ileri demokrasi ülkeleriyle yarışacak seviyeye gelmiş bulunmaktayız'' dedi. Arınç, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç'e gönderdiği mesajda şunları kaydetti: ''102 yıl önce sansürün kaldırılmasıyla başlayan süreçte basın özgürlüğünün ülkemizde beklenen seviyeye ulaşması, fikir hürriyeti, halkın haber alma hakkı, objektif yayıncılık gibi önemli unsurları içermesi, konunun tarafları olarak hepimizin en büyük hedefi olmalıdır. Memnuniyetle müşahede etmekteyiz ki, artık basın özgürlüğü açısından ileri demokrasi ülkeleriyle yarışacak seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Bu noktaya gelmemizde basın mensuplarının yıllar süren yoğun ve meşakkatli çabalarının yanında, son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ve açık toplumu hedefleyen hükümet anlayışının da büyük payı olduğunu düşünüyorum. Hızla değişen dünya ve ülke şartlarına bağlı olarak basın özgürlüğü hususunda daha ileri seviyeye ulaşmamız için, basın meslek örgütleri ve ilgili devlet organları olarak bundan sonra da büyük gayret göstermemiz gerekmektedir. Bu kapsamda, milletimize ve geleceğimize yönelik sorumluluğumuzun bilinciyle işbirliğimizin gereği açıktır.''