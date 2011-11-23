-Arınç: Basın Kanununun değişmesi için talep olmadı BURSA (A.A) - 23.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Basın Kanunu'nun yıllar sonra yenilenirken, özgürlükçü bir kanun meydana getirildiğini belirterek, ''Şu anda Basın Kanunu'nun değişmesi konusunda bizden hiçbir medya mensubunun talebi olmamıştır'' dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Bursa Valiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ''Yerel ve Bölgesel Medya Eğitim Semineri'', Bursa'da başladı. Başbakan Yardımcısı Arınç, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, 2004 yılında çıkarılan Basın Kanunu'nda bugüne kadar bir aksaklık tespit edilmediğine değinerek, şunları kaydetti: ''Basın Kanunumuzda daha çok yasaya uyulmaması halinde idari para cezaları vardır. Sadece 3 durum karşısında da tecil edilebilir paraya çevrilebilir, bir ceza tehdidi vardır. Dolayısıyla Basın Kanunu yıllar sonra yenilenirken, özgürlükçü bir kanun meydana getirilmiştir. Şu anda Basın Kanunu'nun değişmesi konusunda bizden hiçbir medya mensubunun talebi olmamıştır. Olursa, uygulamalarda yanlışlıklar olur, eksiklikler tespit edilirse bunları bilmemiz halinde, şüphesiz bunların hiçbiri anayasa hükmü değil, her zaman şartlara uyarak değiştirilebilir.'' Arınç, yerel medyanın ''kılcal damarlar'' gibi olduğunu, Anadolu'nun her köşesinde onların olmasının kendileri için büyük bir güvence oluşturduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Haberleri sizden alıyoruz. Halkın gözü kulağı dili sizsiniz. Medyanın gücü o kadar çok yüksek ki bir kısım insanlar bundan şikayet etse bile bütün yurtseverlerin memnun olması lazım. Çünkü, olumsuzluklar anlamında, yolsuzlukları, belki yanlış hareketleri medya sayesinde öğreniyoruz. Yine medyanın ortaya çıkardığı pek çok bilgi ve belgelerle bugüne kadarki ezberlerimizi bozmuş oluyoruz. Yine medyanın gücüyle Türkiye'de olandan bitenden menfisiyle müspetiyle de daha çok haberdar oluyor...''