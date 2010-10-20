Arınç: Başı açık gelinimizi beğendik

T24- Gelinin başı açık olması konusunda ilk kez konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Biz onu bu haliyle kabullendik, beğendik” dedi.





Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TV 8'deki ''Erkan Tan ile Başkentten'' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bülent Arınç, gelinin başı açık olmasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

''Oğlum evleneli 4-5 ay oldu. Gelinimizden memnunuz, onu beğenerek, arzu ederek çocuğumuzun evlenmesine imkan hazırladık. Kendi iradesiyle şu anda başını açık tutuyor. Örtecek diye bir şey de söyleyemem, kendisiyle böyle bir konu görüşülmedi. Onun da bu konuda talebi olmadı. Biz onu bu haliyle kabullendik, arzu ettik, beğendik, istedik. Benim eşimin ve kızımın da başı örtülü. Onlar da kendi iradeleriyle böyle bir tercihte bulundu.



Ben şahsen bundan çok memnunum ama bizim ailemizin, akrabalarımızın içerisinde onlarca başı açık kızımız var, gelinimiz var. Birbirimize hiç ters bakmadık, birbirimizi hiç incitmedik, onlar bize, biz onlara karşı incitici hiçbir söz de sarf etmedik. Dışarıda bir kısım kesimler bizi başörtüsünden başka bir şey kabul etmeyeceğimizi düşünüyor. O kadar yanlış ki, bu şartlanmışlık maalesef. Nasıl olur da Bülent Arınç'ın gelinin başı açık olur? İşte oluyor bak, görüyorsunuz.''



Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Oğlunuz 'Baba ben evleneceğim, böyle bir kızla konuşuyorum' dediğinde de hiçbir şey demediniz mi?'' sorusunu da şöyle yanıtladı:

''Çok şeyler dedik de bu konuda baskıda bulunmadık. Çok şeyler söyledik tabii anne ve baba olarak ama bu yeni bir beraberlik değil, üniversiteye ilk başladıklarından bu yana bir arkadaşlık vardı. Biz çok mutluyuz, onlar da çok mutlu. Halk şunu bilsin, ben, eşimin, kızımın, akrabalarımın başörtülü olmasından dolayı memnuniyet içindeyim ama başını açık tutanlara karşı da ters gözle bakmadım, bundan sonra da bakmayacağım. Onların bir kararı olarak görüyorum ve saygı duyuyorum. Dolayısıyla herkes bu anlayışta olabilse...



Bizi başörtüsüyle özdeş hale getiren ve bunun yanına başka şeyler katan insanlara da şunu tavsiye ediyorum, sizin kızınızın, eşinizin başı açık olabilir ama çocuğunuz günün birinde başı örtülü kendisine bir eş almak istediği zaman tavrınız ne olacak. Ben şu anda çok rahatım, mutluyum. Benim için mutluluk oğlumun eşiyle anlaşabilmesi. Çok şükür ki inançlı, ibadetini yerine getirebiliyor ama başörtüsü konusunda bugün bu iradeyi göstermemiş. Bizim ona her gün şöyle yap, böyle yap diyecek halimiz yok. Onu kırmamak için fazladan hiçbir şey konuşmuyoruz, yanlış anlaşılabilir diye. Biz onu benimsedik, gelinimiz olarak kabul ettik.''



