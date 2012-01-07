-Arınç: Başbuğ'un tutuklanması üzüntü verici İZMİR (A.A) - 07.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili olarak, ''Bu üzüntü verici bir olaydır. Bütün samimiyetimle, dürüstlüğümle söylüyorum hiçbirimiz tutuklanma sebebiyle sevinmemeliyiz. Bundan gerçek anlamda üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum'' dedi. Arınç, Kaya İzmir Termal Otel'de düzenlenen AK Parti İzmir Gençlik Kongresi'ne katıldıktan sonra burada bir basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un önceki gün tutuklanmasına ilişkin soruları üzerine bu konudaki görüşlerini açıklayan Arınç, şunları kaydetti: ''Bu çok önemli bir olay. Ancak bu olay sebebiyle yani tutuklanma sebebiyle bütün samimiyetimle ve dürüstlüğümle söylüyorum hiçbirimiz sevinmemeliyiz. Bu üzüntü verici bir olaydır. Bundan gerçek anlamda üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şu açıdan Genelkurmay Başkanlığı makamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de Türkiye'nin bürokrasisi içinde de çok önemli bir makam. Temsil ettiği şey silahlı kuvvetlerde en yüksek komuta kademesinin başkanlığıdır. Burada görev yapmış bir sayın komutanın bugün şu veya bu iddiayla tutuklanmış olmasından sadece üzüntü duyulur. Bize düşen görev bunu bireysel olarak görmek ve bu makamın yıpratılmasına ve özellikle genelkurmay başkanlığı makamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibar ve gücüne gölge düşürmemek lazım. Çünkü bu makamları işgal eden insanlar bizim gibi sizin gibi insanlardır. Hata da yapabilirler yanlış da yapabilir. Onların suçlanıyor olması o makamın gücüne itibarına kesinlikle gölge düşürmez.''