Arınç: Başbakan'ımızın da Berkin'e üzüldüğüne inanıyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın ölümüne üzüldüğüne inandığını söyledi.

Başbakan Erdoğan, dün katıldığ bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a, Berkin Elvan'ın ölümüne dikkat çekilerek, "Son yaşanan olaylarla ilgili ekonomide kırılganlık beklentiniz var mı?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, "Türkiye o işleri aştı. Piyasadaki dalgalanmalar böyle bir ani rüzgar gibidir, gelir geçer. Mayıs'ta Haziran'da aynı şeyleri yaptılar, piyasa kendini topladı. Sabah olumsuz şeyler oldu, sonra faiz rayına oturmaya başladı" yanıtı verirken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bilecik'te konuştu.

"Bütün Türkiye açısından çok acı bir olay. Hayatının baharındaki bir fidanın düşüp ölü vermesi gerçekten üzüntü verici" diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cenaze törenini ve bundan sonra Türkiye'de yaşanabilecek olayların kışkırtıcılarını bulup ortaya çıkarmalıyız. Bunlara hiçbir zaman pirim vermemeliyiz. Bu acıdan istifade ederek Türkiye'yi daha büyük acılara sokmak isteyenleri teşhis etmeli ve onlara fırsat vermemeliyiz.

Acılar paylaşıldıkça umarım küçülecektir. Ben sayın Başbakanımızın da, tüm hükümet üyelerimizin, açıklama yapanlar yapmayanlar hepsinin, büyük bir üzüntü yaşadığına inanıyorum."