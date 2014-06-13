Arınç: Başbakan olma düşüncem yok; Ak Partili vekiller çok gıybet yapıyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Köşk’e aday olması durumunda boşalacak Başbakanlık koltuğuna aday olup olmayacağına ilişkin, “Hiçbir şekilde başbakan olma niyetim yok böyle bir görevi üstlenme niyetim yok, hesabını yapmam. Benim adım Bülent Arınç. Ama Ak Partili milletvekili arkadaşlarımıza bakıyorum bu konuda çok gıybet yapıyorlar” dedi.

Televizyonların Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen Arınç, “Bir mutabakata vardılar sayın Gül ve Erdoğan… Sayın Gül’ün nerelerde olacağını hepimiz göreceğiz” ifadesini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin Başbakan adaylarına ilişkin köşesine taşıdığı isimlere gönderme yapan Arınç, “Selvi dostumuz yazıyor köşesinde. Başbakan adayını yazıyor. Abdullah Gül, ve Ahmet Davutoğlu. Bizim esamemiz bile okunmuyor hiçbir tarafta, bu yönden çok rahatım” diye konuştu.

Arınç’ın açıklamaları şöyle:

Halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı olacağını belirttim, 12 senedir başbakanlık yapılan sevilen kişinin hakkıdır dedim. Bu konularda yazılıyor, çiziliyor. Ben belki 1-2 sene önce herkesin ağzını kapattığı bir dönemde benim için siyasi hayatımda 2015 son noktadır, aktif siyaseti bırakacağım demiştim. Köşe yazarlarımız bu işi çözdü.

Abdülkadir Selvi dostumuz yazıyor köşesinde. Başbakan adayını yazıyor. Abdullah Gül, ve Ahmet Davutoğlu. Bizim esamemiz bile okunmuyor hiçbir tarafta, bu yönden çok rahatım… Hiçbir şekilde başbakan olma niyetim yok böyle bir görevi üstlenme niyetim yok, hesabını yapmam. Benim adım Bülent Arınç… Herkes rahat olsun, birileri benim varlığımdan rahatsız olması. Gıybet taşımasınlar üzerlerinde… 40 senelik siyasi hayatımda tek istediğim oldu meclis başkanı olacağım dedim. Bunun da nedeni var, inadına oldum. Eşinin başında örtü var olmaz dediler, inadına olacağım. Başbakanlığa layık 10-20 insan tavsiye ederim. Ama bana soranlara başkalarının isimlerini vereceğim rahat olsunlar. Benim ismimim üzerinde dedikodu yapan, elimden su içmiş çok insan var bu işlerden vazgeçsinler.

Muhterem insan saygın insan Sayın Abdullah Gül, şu an cumhurbaşkanı. İsminin belirli senaryolarda geçmesinden çok rahatsız. Bu ismi şuralarda buralarda dillendirmemek lazım. Ben şunu istiyorum:

Bir mutabakata vardılar sayın Gül ve Erdoğan… Sayın Gül’ün nerelerde olacağını hepimiz göreceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde bu açıklansın umarım.

'Ak Partili vekiller çok gıybet yapıyor'

Sayın Erdoğan cumhurbaşkanımız olacaksa ön planda hizmet etmeye gerek bir başbakan varsa en iyi isimlerden birisi Sayın Abdullah Gül’dür. Biz anavatan partisi değiliz, CHP hiç değiliz. Kimin ne söylediği belli olmayan bir parti de değiliz. Erdoğan partimizin lideridir, o ne karar verirse biz hepimiz Erdoğan’ın peşinden koşarız.

Bugün vekillerin yüzde 90’nuna sorsanız bizim ağabeyimizsiniz derler, sizden öğrendik çoğu şeyi derler. Ama bugün bakıyorum inanamıyorum, gıybet yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Ellerin tutulup vekil yapılan bu arkadaşlara sesleniyorum: