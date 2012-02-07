Arınç: Başbakan maaşı almıyorum

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir milletvekilinin sürekli olarak kendisinin, ''Başbakanlık yaparak ayrılmış olanların aldığı maaş kadar maaş aldığını'' ifade ettiğini belirterek, ''1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren söz konusu kanundan ben Meclis Başkanlığından ayrıldıktan sonra yararlanamadım'' dedi.



Arınç, ''6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişilik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nin tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını hükümet adına yanıtladı.



Bir milletvekilinin sorusunu yanıtlayan Arınç, 6111 Sayılı Kanunun kapsamında 39,4 milyar liranın yapılandırıldığını belirterek, ''14,5 milyar lira Ocak 2012 yılı sonu itibariye tahsil edilmiş. Bu oran yüzde 37'ye tekabül ediyor'' şeklinde konuştu.



''Sayın Kamer Genç'in bir sorusu var. 'Bülent Bey' dediğine göre beni kastetmiyor anlaşılan. Çünkü ilk defa böyle bir cümle duyuyorum. Bugüne kadar Bülent Bey hiç dememişti'' diye konuşan Arınç, 6111 Sayılı Kanun çerçevesinde belediye alacaklarının da yapılandırıldığını, vergi alacaklarının terkin edilmediğini ifade etti.



Genç'in, ''Manisa'da yapılan Sümerbank özelleştirmesiyle ilgili ihaleyi neden engellemediğini sorduğunu'' anımsatan Arınç, ''Benim böyle bir yetkim yok. O tarihte Meclis Başkanıydım'' dedi.



''Milletvekillerinin emeklilik maaşlarının ne miktarda olduğunun'' sorulduğunu hatırlatan Arınç, şöyle devam etti:



''Bu kanun, bu Meclisten çıktı biliyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim, Meclis Başkanı olarak görev yapmış olanlara 2008'den önce yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kanunu, başbakanlar ve cumhurbaşkanları için düzenlenen hükmün arasına Meclis Başkanlarını da koymuştu. Kanun 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girdi. Bir arkadaşımız sürekli olarak, 'benim de bu kanundan yararlandığımı, dolayısıyla Başbakanlık yaparak ayrılmış olanların aldığı maaş kadar benim de maaş aldığımı' ifade ediyor. Doğrusu o değildir.



1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren kanundan ben Meclis Başkanlığından ayrıldıktan sonra yararlanamadım. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarından bir şube müdürü, 'kanun yürürlüğe girdikten hüküm ifade eder. 1 Ekim 2008'den sonra Meclis Başkanlığından ayrılacak olanlara bu hüküm, uygulanır' dedi. Boynumuz kıldan ince. Ben dahil 11 geçmiş Meclis Başkanlığı yapan arkadaşımız, bu kanundan yararlanmadı. Rahmetli Sabit Osman Avcı da dahil olmak üzere.''



Bu konuyu arkadaşlarıyla zaman zaman aralarında konuştuklarını, bu konuşmalara CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin de tanık olduğunu anlatan Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Fakat, 'yeni bir kanun çıkarılmasına ihtiyaç olduğu, başka yapılacak bir şey olmadığı' söylendi. Benden sonra Meclis Başkanlığı yaparak ayrılan Sayın Köksal Toptan ve Sayın Mehmet Ali Şahin bu kanundan yararlandı ama ben dahil benden önceki en yaşlı, kıdemli başkanımız Kemal Güven dahil olmak üzere 11 Sayın Meclis Başkanı bundan yararlanamadı'' diye konuştu.



Arınç, son çıkarılan kanunla Meclis Başkanları, Danışma Kurulu Başkanları ve Temsilciler Meclisi Başkanları da dahil olmak üzere kanun kapsamına alındığını anımsatan Arınç, ''Bir eksiklik giderildi. Ben şu ana kadar bu maaşı almamıştım. Emekli bir milletvekili olarak, aynı zamanda aktif bir milletvekili olduğum için 2 bin 500 ve 3 bin liraya yakın bir emekli maşı alıyordum. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra mevcut Meclis Başkanlığı yaparak görevden ayrılmış olanlar ne kadar alacaksa ben de o kadar alacağım Kamer Bey'' açıklamasında bulundu.



Daha sonra yapılan oylamada teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi.