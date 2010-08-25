-ARINÇ: BALANS AYARI SEÇİMLE OLACAK İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'yi seçilmiş hükümetlerin yöneteceğini belirterek, ''Demokraside balans ayarı topla, tüfekle olmayacak, seçimle, kamuoyuyla olacak. Entrikayla, hileyle, kan dökerek olmayacak'' dedi. Arınç, Radyo Klas'ta sunuculuğunu Michael Kuyucu'nun yaptığı ''Michael Show'' adlı programa katıldı. Kuyucu'nun, ''12 Eylül referandumundan 'evet' sonucu alınırsa 12 Eylül darbesi başta olmak üzere darbelerde mustarip olan insanlara karşı sembolik bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz'' sorusu üzerine Arınç, 27 Mayıs 1960'ın üzerinden 50 yıl geçtiğini, 60 darbesinin büyük ve çok kötü bir darbe olduğunu belirterek, hükümetin yargılandığını, hepsinin siyasi haklarından mahrum edildiğini, başbakan ve 2 bakanın idam edildiğini anımsattı. Geçmişe yönelik sadece o insanların çektikleri çilelerin hatırlanmasının, şimdi onların bittiğini görmelerinin bile büyük bir kazanç olduğunu belirten Arınç, ''Bunun bir anıtı, kitabesi, anma günü olabilir ama bunların hepsi semboliktir. 70 milyon insan bilecek ki, Türkiye'de artık darbeler dönemi kapandı. Siyasi rakipler mücadelelerini demokrasi içinde yapacaklar. Seçilen gelecek ülkeyi yönetecek, seçilemeyen de muhalefette iktidar yolunu arayacak. Darbe, entrika, silah, kan dökmek, cuntacılık, müdahale yok. Böyle bir dönem inşallah 12 Eylülde başlayacak'' dedi. -BEDELLİ ASKERLİK- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bedelli askerlik çıkacak mı'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Ben çıkmasından yanayım. Bunun çok doğru olacağını düşünüyorum. Bu eşitsizlik de değildir. Türkiye'de geçmişte de uygulanmıştır. Askerliğin de süresinin giderek kısaltılmasını ve bedelli askerliğin olması gerektiğini düşünüyorum ama şu anda silahlı kuvvetler kendi ihtiyaçları açısından bedelli askerliği uygun görmüyor, hükümet de bu kanaati şimdilik paylaşıyor. Sonrası için ümitli olduğumu söyleyebilirim.'' -''GİTTİĞİMİZ BİR SEÇİM DEĞİL''- Arınç, Anayasa değişikliklerine ilişkin 12 Eylülde yapılacak referanduma ilişkin, ''Gittiğimiz bir seçim değil. İktidar, muhalefet değişmeyecek. Seçim sonuçları milletvekilleri, parlamentoyu yeniden teşkil etmeyecek. Yaptığımız tek şey, Anayasa değişikliklerinin olumluysa 'evet', olumlu değilse 'hayır' noktasında bir tercihe kavuşması'' dedi. 13 Eylülde nasıl bir gündem olacağına ilişkin de Arınç, şöyle konuştu: ''Bence millet iradesinin, halk iradesinin tahakkuk ettiğini göreceğiz. Çok rahatım ben, 'evet' de çıksa, 'hayır' da çıksa. Bu milletin vereceği karardır. Buna karşı hiçbir itirazımız da olmaz ama ben bütün gönlümle, siyasi birikimimle, Türkiye'nin geleceğine dair umudumla, 'evet' oylarının daha fazla çıkması umudumla 'evet' oylarının daha fazla çıkmasını ve böyle bir Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesini temenni ediyorum.''