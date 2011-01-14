-ARINÇ: ''BAKAN GÜNAY YANLIŞ YAPTI'' ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Kars'taki heykel tartışmasıyla ilgili bulunduğu yorum hakkında, ''Yanlış bir şey yaptı. Yani Başbakanın ne söylemek istediği çok açık. Kültür ve Turizm Bakanımız tevil etmeye çalışmış olabilir. O da kendince doğru bir iş yaptığını görüyor, ama çok açık. Allah bizi o durumda bırakmasın'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Kanal D'de yayınlanan 32. Gün programında, Mehmet Ali Birand'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Birand'ın, ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisini izleyip izlemediğini sorduğu Arınç, Beşiştaş-Manisaspor maçına baktığını söyledi. Dizinin ilk bölümüne kısmen baktığını ve fragmanların dikkatini çektiğini bildiren Arınç, TBMM'de, diziyle ilgili yaptığı konuşmaya değindi. Bülent Arınç, diziyle ilgili çok şikayet geldiğini, Amerika kongresinde, İspanya meclisinde fotoğrafı olan Kanuni'nin böyle olmaması, Halit Ergenç gibi birisine de çok yakışmadığı yönünde şikayetler bulunduğunu söyledi. RTÜK'ün yayına girmemiş bir dizi hakkına karar vermesinin söz konusu olmadığını ifade eden Arınç, dizi gösterime başladıktan sonra şikayetler sonrasında RTÜK'ün kendi yasası içerisinde bunu dikkate alıp, raporlar doğrultusunda kanunun gereğini yapacağını kaydetti. Bakan Arınç, ''Radyo Televizyon Üst Kurulu üzerinde siyasi olarak hiçbir ağırlığım yoktur'' dedi. Mehmet Ali Birand'ın ''Bu bir dizi, bir senaryo, bir rüya'' değerlendirmesi ve ''Niye bir tolerans olmasın?'' diye sorması üzerine Arınç, RTÜK'ün yayın ilkeleri doğrultusunda diziyle ilgili bir uyarı cezası verdiğini, bunun da ilk kademe olduğunu, program durdurmaya kadar gittiğini söyledi. Arınç, yeni kanuna göre müeyyide sisteminin değiştiğini, RTÜK'ün duruma göre cezaya ilk kademeden başlamayabileceğini, ikinci veya üçüncü kademeden de başlayabileceğini bildirdi. Dizide hayali bir senaryo bulunmadığını, tarihi gerçeklerden yola çıkarak hazırlanmış bir dizi olduğunu belirten Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, tarihi şahsiyetler veya o dönem konusunda daha hassas olmak gerekebileceğini kaydetti. -ANIT TARTIŞMASI Mehmet Ali Birand'ın ''Anıt ucube mi sizin için de? Siz de mi ucube olarak görüyorsunuz?'' diye sorması üzerine üzerine de Arınç, Kars'a gittiğini, ancak anıtı görmediğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile kendi değerlerinin bazı konularda çok örtüştüğünü belirten Arınç, kendisinin veya Başbakanın itirazının iki noktada toplandığını bildirdi. Arınç, ''Birincisi bunun sanatsal bir değeri yok, nereden çıktı böyle bir şey. İkincisi de Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na aykırı olduğu söyleniyor'' dedi. ''Ama Başbakan çok net. Başbakan diyor ki bu bir ucubedir ve bu yıkılsın diyor'' diyen Birand'ı Arınç, ''Yıkılsın derken de Kültür ve Tabiat Varlıklıkları Kanununa veya kurulun kararına atıfta bulunuyor'' diye yanıtladı. Bakan Arınç, Birand'ın ''Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın idare etmeye çalıştığını'' söylemesi üzerine şöyle konuştu: ''Yanlış bir şey yaptı. Yani Başbakanın ne söylemek istediği çok açık. Kültür ve Turizm Bakanımız tevil etmeye çalışmış olabilir. O da kendince doğru bir iş yaptığını görüyor ama çok açık. Allah bizi o durumda bırakmasın. Ama şu var, Türkiye'de heykellere baktığınız zaman hayran olabileceğiniz de var. Roma'ya gittiğiniz zaman çeşmelerin önündeki heykelleri gördüğünüz zaman hayran kalıyorsunuz. Bizde de bulunabilir, ama bizdeki heykellerin yüzde 50'si estetikten yoksun. Sanatsal değeri yok. Bunları yapmak çok da önemli bir şey değil. Çirkin olanı da yıkarsınız yenisini yaparsınız.'' Birand'ın ''Sizce de ucube mi?'' diye sorması üzerine Arınç, ''Ben aynı şeyi söylememiş olayım ama çok garip bir şey diyeyim o zaman. Ne yapayım farklı bir şey söylemiş olayım. Çok yakışmamış diyeyim. Neyi simgelediğini çok açık göremediğim bir şey diyeyim'' dedi. Bülent Arınç, ''Heykellere, sanata karşı bir muhafazakarlık mı var?'' sorusu üzerine de ''Yok. Sanat, sanata hiçbir şey demeyiz'' diye konuştu. Bülent Arınç, sözlerini şöyle tamamladı: ''Belediye başkanının yapacağı şey, eğer Anıtlar Kurulu'nun verdiği karar uygulanması gereken bir kararsa bunu kaldıracak. Yoo Başbakan böyle dedi diye kimse kanundan alınmayan bir yetkiyi kullanamaz. Başbakan kanaatini belirtmiş. Ben de başka bir yere giderim, 'bu ne kadar garip bir şey' diyebilirim. Beğenmek zorunda değil insan.''