-Arınç: Bahçeli'ye ayıp edilmiş MANİSA (A.A) - 13.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bahçeli'nin dün Manisa'ya açılış törenleri için gelmesine ilişkin, "Sayın Bahçeli'ye ayıp edilmiş. Bir Genel Başkan buraya gelecek kır kahvesi açacak. Ben doğrusu çok garipsedim" dedi. Türkiye'nin her yerinde siyaset yapan partinin kazanacağını belirterek, ''MHP, CHP gitsin Güneydoğu'da siyaset yapsın'' dedi. Arınç, Manisa'da bir yerel televizyon kanalının canlı yayınına katılarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün Manisa'ya açılış törenleri için gelmesine ilişkin bir soru üzerine Arınç şöyle konuştu: ''Belediyemiz bazı hizmetler yapmış. Bu hizmetlerin açılışını da çok önemli gördükleri için genel başkanlarına yaptırılmış. Başkanımıza da teşekkür ederim bu hizmetleri sebebiyle. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Kimse gücenmesin kızmasın. Malta Parkı, Horozköy Kapalı Pazaryeri, Hafsa Sultan Yaşam Alanı ve birkaç tane daha yer. Yani Belediyemiz, üç seneye yaklaşan bir dönemde, küçücük bir yaşam alanı, onun biraz daha büyüğü bir park, onun yanında bir başka kafeterya açmış ve bunlar üç yılda çok önemli hizmetlermiş gibi, genel başkanına açtırmış. Bu üzülecek bir hadisedir. Çünkü bundan bir 5 yıl öncesini bizim düşünmemiz lazım. Bunların hepsini toplasanız bir Kanuni Köprülü Kavşağı eder mi? Yarısı bile etmez. Bunların hepsini toplasanız bir Fatih Köprülü Kavşağı eder mi?, bir hal eder mi?, bir kültür ve ticaret fuarı yapar mı?, bir doğalgaza eşit olabilir mi? Yani biz büyük hizmetler bekliyoruz. Yani bir sokağı asfaltlamakla, birisine parke taşı döşemekle, bir yere bir kafeterya yapmakla belediye hizmet yapmış sayılmaz. Bunlar iyi, güzel şeyler, bunlara zararlı demiyorum ama Manisa'nın bir çöplüğü yok hala. Geçende patladı, koca bir mahalle bunun altında kaldı. Yani nerede bizim büyük işlerimiz? Altyapı, üstyapı hizmetlerimiz? Garaj dediler, garaj olduğu yerde duruyor. Belediye Hizmet Binası dediler, başlanmış bir işi bozdular, arkası gelmedi. Doğalgazı biz getirdik buraya, bu köprülü kavşakları biz yaptık. Türkiye'deki üç önemli halden bir tanesi Manisa'ya yapıldı. Artı kır kahvesi falan, bunları gider belediye başkanı, mahalleliyle birlikte hayırlı olsun der, bir lokma döktürür açar. Bunun için Genel Başkan gelir mi kardeşim? Yani Sayın Bahçeli'ye ayıp edilmiş. Bir Genel Başkan buraya gelecek kır kahvesi açacak. Ben doğrusu çok garipsedim.'' -''MHP, CHP gitsin Güneydoğu'da siyaset yapsın''- AK Partili belediye döneminde Manisa'ya birçok hizmet yapıldığını, kentin birçok önemli ihtiyaçlarının karşılandığını, kente 2 binden fazla TOKİ'nin konut yaptığını anlatan Arınç şöyle devam etti: ''Manisalı bununla iftihar ediyor. Yanında ticaret merkezi, okulu, yaşam alanlarıyla. En güzel mimariyle biz bunları yaptık. Yenileri nerede? Yenileri yok. Dolayısıyla hoş geldi, başımızın üstünde yeri var. Bir genel başkan her zaman gelmeli. Ben onlara da diyorum; MHP, CHP gitsin Güneydoğu'da siyaset yapsın. Biz BDP'yle baş başa kalıyoruz. Siz de ağırlığınızı gösterin, siz de oraya gidin. ''Benim de siyasi düşüncem böyledir. 'Ben de size ülkemde böyle hizmet yapacağım' diyin. Türkiye'nin her yerinde siyaset yapan parti kazanır. Yoksa kendinizi bir yere hapsederseniz, bunun seçime yansıyan sonuçları da maalesef bununla doğru orantılı olur. Ben üzüldüm, bunları çok büyük hizmetler olarak görüp, bir genel başkanı orayı açtırmaya getirmek. Kaldı ki bir iki tanesinin mahkemelik olduğunu, bir tanesinin de halkın, kamuoyunun şikayetlerine muhatap olduğunu biliyoruz. Bir park yapılmış, içinde bir içkili restoran. İçkili restorana karşı değiliz. İçkili yemek yemek isteyen Manisa'da çok insan olabilir. Burayı tercih edebilir. Ama kanunlar, kurallar var. Eğer bir okula, bir ibadethaneye yakınsanız kanunlar buna izin vermiyor. Asgari bir uzaklık koymuş. Milliyetçilik, değerlere sahip olmak demektir. İçkili bir restoranın, çok yakın bir caminin dibinde olması nasıl hoş görülemezse, bir eğitim yuvasının yanında olması da o kadar hoş görülemez. Bunu nereye istersen yap ama bu kurallara da dikkat et. Yoksa ''ben her istediğim yere bunu yaparım'' dersen, o zaman senin başkalarından farkın kalmaz.''