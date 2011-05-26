-ARINÇ: ''AYNI MUAMELEYİ GÖRDÜLER'' BURSA (A.A) - 26.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Türkiye Başbakanlarının önünde ayak ayak üstüne atanlar, adeta emreden pozlar takınanlar, Türkiye'den aynı muameleyi gördüler'' dedi. Doğduğu yer olan Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen ''Nokta Mitingi''nde halka hitap eden Arınç, Bursa'dan milletvekili adayı gösterildiğini, bunun da Allah'ın bir kaderi, bir lütfu olduğunu söyledi. Bülent Arınç, dışarıda Türkiye'nin itibarını kurtardıkların, Tayyip Erdoğan başbakanlığında, bütün dünyanın Türkiye'yi tanıdığını ve Türkiye'ye itibar göstermeye başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Türkiye başbakanlarının önünde ayak ayak üstüne atanlar, adeta emreden pozlar takınanlar, Türkiye'den aynı muameleyi gördüler. Dünyada hiçbir başbakanın yapamayacağını Türkiye'nin başbakanı yaptı. Yanındaki İsrail Cumhurbaşkanına 'Sen katilsin. Sen ancak adam öldürmeyi bilirsin' dedi. Türkiye daima mazlumun yanında, haksızlığa maruz kalanın yanında oldu. Zalimin yanında olmadı. Bu yüzden dünyanın bütün mazlum insanları Türkiye'yi bir dost olarak, bir destekçi olarak gördüler. Türkiye, yardıma ihtiyacı olanın yanına koştu.'' -SEZER'E ELEŞTİRİ- Artık Türkiye'nin komşularıyla sorunlarını çözmüş ve dünya barışında söz sahibi bir ülke haline geldiğini kaydetti. Bakan Arınç, bunların geçmişte olmadığını, ülkede kardeşler arasındaki hukuku gözettiklerini, toplumsal barışı kurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Eskiden Türkiye'de kıyafetinden dolayı kadınlarımız, erkeklerimiz aşağılanırdı. 'Başında şu var, arkasında bu var' derlerdi. Onlar, ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakılırdı. Onlara bazı yerler kapalı tutulurdu. 'Sen rejim düşmanısın buraya giremezsiniz' derlerdi. 'Bunun rejimle ne alakası var. Birisi kıyafetini öyle seçmiş, birisi kıyafetini böyle seçmiş, sen ona saygı göstersene' dediğimizde, maalesef başörtüsünü bir irtica unsuru olarak görenler, onlara üniversitelerin kapılarını kapatıyor, hatta meclis başkanı olmama rağmen eşimin başında 'örtü var' diye devlet dairelerine sokmamak istiyorlardı. Eski Cumhurbaşkanı Sezer zamanında 5 sene çalıştık. Davetlere bana tek bir davetiye gelirdi, sadece şahsıma ama diğer partilerin milletvekillerine veya bakanların eşlerine çok iyi takip ettirdiği için başı açıksa iki kişilik davetiye gönderirdi. Böyle bir ayrımcılık cumhurun başında olan bir insana yakışır mıydı? Böyle bir ayrımcılık başını bir şekilde örten hanım kardeşlerimize bir haksızlık ve saygısızlık olmaz mıydı? Böyle bir ayrımcılık, bu ülkeyi oluşturan hanımefendilere karşı bir saygısızlık sayılabilirdi. Yıllarca bunun mücadelesini verdik. Hamd olsun ki şimdi artık kıyafetlerinden dolayı kimse hor görülmek istenemez, hor görülemez. Üniversiteler de dahil olmak üzere devletin tüm daireleri de dahil olmak üzere, belli kısıtlamalar dışında artık kıyafetinden dolayı horlanan, suçlanan bir devir yok.'' Türkiye'de Sünni-Şii, Kürt-Türk, Alevi-Sünni ayrımlarını körüklemek isteyenlerin olduğunu ifade eden Arınç, her şeye rağmen bu ülkede birlikte olduklarını belirtti. Arınç, inançlar, etnik kökenler farklı olsa da insanların birbirini kardeş yapan değerlerin olduğunu vurgulayarak, ''Bu değerlerimizi yaşattığımız sürece ülkede çatışma istemiyoruz. Ülkede kardeşliğin bozulmasını istemiyoruz. Hükümetlerin görevi sadece, vatandaşımızın daha mutlu yaşaması, daha huzurlu yaşaması, daha çok hizmet almasıdır'' diye konuştu. -''TEKNİK VE MESLEKİ LİSELERE DE BÜYÜK BİR DÜŞMANLIK YAPILDI'' ''Türkiye'de imam hatip liselerine düşmanlık sebebiyle teknik ve mesleki liselere de büyük bir düşmanlık yapıldı'' diyen Bülent Arınç, şöyle devam etti: ''28 Şubat sürecinde bütün meslek liselerinin kapatılmasına yol açacak tedbirler aldılar. Düz liselerden mezun olup da üniversite sınavına katılanlarla meslek liselerinden mezun olup üniversite sınavına katılmak isteyenler arasında büyük bir makas açtılar. Bunun için 1 olan, diğerleri için adeta 0.5'di. Katsayı farkı koydular. Çok uğraştık. 3 defa düzenleme yaptık, Danıştay iptal etti. Sonunda 4'üncü bir düzenleme yaptık, herhalde usandılar ki ona ilişmediler. Şu anda meslek liseleriyle düz liseler arasındaki katsayı farkını da asgariye indirebildik. Bundan sonra evlatlarımız hem mesleki ve teknik eğitimi almalılar. Türkiye'nin sanayileşmesinde onlara ihtiyacımız var. Teknik eğitime ağırlık vereceğiz.'' Arınç, bugüne kadar yaptıklarının ortada olduğunu, bundan sonra daha büyük hedeflerinin bulunduğunu kaydederek, ''Bizim hedefimiz 2023'ler. Bizim, ufuklar ötesi vizyonumuz var. Biz 20 gün sonraki seçimleri değil, Cumhuriyetin 100. yılında 'Türkiye'yi hangi noktaya getireceğiz?' onu düşünüyoruz'' dedi. -TİMSAH ARENA STADYUMU- Bursa Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar büyük işler yaptığını ifade eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, belediyenin şimdiki en büyük yapacağı işlerden birisinin de 1 Haziran'da temeli atılacak olan Timsah Arena Stadı olduğunu bildirdi. -ARINÇ'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI- Konuşmasının ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, doğduğu yer olan Demirtaş Mahallesi'nde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. AK Parti İl ve Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama çerçevesinde platforma, üzerinde Arınç'ın fotoğrafı ile Bursaspor'un ambleminin bulunduğu yeşil-beyaz renkli pasta getirildi. Pastayı kesen Arınç, bir dilimini kendi yedikten sonra vatandaşlara ikramda bulundu.